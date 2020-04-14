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الزبيدي يحذر من عودة نشاط داعش في محافظة ديالى ويشيد بدور الأجهزة الأمنية في ملاحقة الارهابيين

حذر عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي العراقي الدكتور حسين الزبيدي من عودة نشاط تنظيم داعش الارهابي في المنطقة الواقعة شمال شرق بعقوبة ، مشدداً على ضرورة اليقظة والحذر وعدم منح الفرصة لفلول التنظيم الارهابي لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة.

وبين الزبيدي في تصريح صحفي أن أطراف ناحية جلولاء وأطراف ناحية قرة تبة شهدت العديد من الحوادث والجرائم التي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين الابرياء وآخرها تفجير عبوة ناسفة استشهد بسببها ثلاثة من المزارعين في قرية المشايخ التابعة لناحية جلولاء، كما سبق هذا الحادث العديد من حوادث الخطف والتهديد الذي قام به التنظيم الارهابي ضد المواطنين الآمنين.

واشاد الزبيدي بدور الاجهزة الامنية في ملاحقة الارهابيين، فيما دعا الى تعزيز هذا الدور ودعمه من قبل القيادات الامنية في ديالى خوفاً من أن يعيد تنظيم داعش الارهابي العودة من جديد لممارسة جرائمه، وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي في المحافظة.

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