العيداني لوفد الأزمة البرلمانية: وجود أماكن عزل صحي للعراقيين القادمين من دول الجوار

أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، الثلاثاء وجود أماكن عزل صحي للعراقيين القادمين من دول الجوار.

وذكر مكتبه الإعلامي، إن “رئيس خلية الازمة العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني استقبل في مطار البصرة الدولي خلية الأزمة النيابية والتي وصلت اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي”.

وقال العيداني، إن “خلية الأزمة جاءت الى محافظة البصرة على ضوء زيارتنا السابقة لهم بحضور بعض نواب محافظة البصرة ،مشيرا الى ان خلية الأزمة النيابية تدعم خلية الأزمة في المحافظة في الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار وباء كورونا”.

وذكر رئيس خلية الأزمة أن “زيارة خلية الأزمة النيابية الى البصرة هي للوقوف والإطلاع على المواقع المخصصة لعزل بعض القادمين من العراقيين خارج بعض الدول والذين يحتاجون إلى عزل وفحوصات للتاكد من خلوهم من اي إصابة بمرض كورونا لا سامح الله ،لافتا إلى أن هناك أماكن خصصت للعزل في المدينة الرياضية