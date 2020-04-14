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الكاظمي يتعهد للتركمان بتمثيلهم في الحكومة العراقية

تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء بتمثيل المكون التركماني في الحكومة الاتحادية المقبلة التي سيرأسها.

جاء ذلك خلال لقاء النواب التركمان مع الكاظمي في العاصمة بغداد اليوم، بحسب ما اعلنته الكتلة التركمانية في بيان.

وذكر البيان انه “جرى خلال اللقاء تباحث آلية تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع المكونات ومنها المكون التركماني كحق دستوري ومكون أصيل في جسد المجتمع العراقي مؤكدين ان الظرف الحالي حساس لما يواجهه البلد من تحديات وباء كورونا، والركود الاقتصادي”.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله ان “عمق التواجد التركماني في هذا البلد يمتد لقرون طويلة وقدموا تضحيات جسيمة من اجل الحفاظ على امن وسلامة الوطن ولهم الحق في التمثيل الحكومي واخذ دورهم الريادي في رسم مستقبله”.

واضاف ان الحكومة المقبلة ستعمل على خدمة الشعب العراقي جميع المحافظات بمختلف مكوناتهم.

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