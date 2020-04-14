المتطرفون يتهمون ضحاياهم بنشر فيروس الكرونا، ولدينا عتوي لم يذكره احد،

نعيم الهاشمي الخفاجي.

الشيء المضحك خلال متابعتنا لاخبار تفشي فيروس كرونا قرأنا مقالات وشاهدنا محطات تلفزة سعودية وهابية اتهمون الشيعة بنشر فيروس الكرونا، وقبل ثلاثة ايام وزير الصحة الهندوسي اتهم المسلمون بنشر فيروس كرونا، وتسبب بقتل مواطنين عزل، التطرف يسلب الإنسان من إنسانيته، سجلت لنا كتب التاريخ أحداث مؤلمة ذهب ضحيتها ملايين البشر.

في أوروبا تعرضت القارة الأوروبية لوباء الكوليرا الكنيسة لم تجد سبب سوى اتهام اليهود أنهم هم من نقلوا المرض والنتيجة هجم عامة الناس المغفلون على جيرانهم وأصدقائهم من اليهود وقتل الملايين وهرب من كتبت له السلامة من اليهود إلى الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى المغرب وتونس والجزائر، وباء كرونا ضرب كل الكرة الارضية والعجيب وزير الصحة الهندي والذي هو عضو في الحزب الهندوسي الحاكم اتهم المسلمون الهنود في نشر فيروس كرونا وتسبب في وقوع أعمال همجية ضد المسلمون الهنود والذين يتجاوز عددهم 300 مليون مسلم هندي، الاعلام الوهابي الخليجي أيضا اتهم إيران ومواطنيهم الشيعة بنقل فيروس كرونا؟؟؟ لزيادة الكراهية واضطهاد مواطنيهم من الذين يدينون في الإسلام المحمدي من اتباع شيعة ال البيت ع، هذه التصرفات ليست جديدة في استغلال الأوبئة في اتهام الضحايا لأسباب دينية ومذهبية وعرقية، اتهامات الهندوس للمسلمين واتهام الوهابية للشيعة في نقل فيروس الكرونا يثبت نتانة وسفالة الساسة القتلة المتطرفين من الهندوس والوهابية، فيروس كرونا عصف بكل دول العالم وللاسف تجد فئات هندوسية ووهابية وبعثية قذرة تتهم المختلفين معهم دينيا أو مذهبيا أو عرقيا بالمسؤولية في نشر الفيروس.

المتابع للاعلام العربي المتحرف في التدليس لاسباب طائفية في اسم الوطنية ركز على نسب كل السرقات والمصائب لساسة شيعة العراق وانا لست مدافع عن هؤلاء المخانيث الذين لم يستعينوا بالملايين الحسينية المضحية لتأديب حثالات فلول البعث وتجريعهم في كأس المرارة والذل، تم نشر مقال في المواقع الالكترونية حول عتوي كبير وهنا ثمة سؤال

هل هذا حقا عتوي سمين؟ ولماذا لم يتطرق إليه الثوار؟ او الاعلام العربي او مقدموا برامج قناة الشرقية ودجلة والتغير والبغدادية؟ هل يوجد ناس مسموح لهم السرقة واستغلال المنصب وناس ممنوع عليهم ذلك؟أقولها هذا الشخص وقف ضد مصادقة رئاسة الجمهورية لتنفيذ أحكام الاعدام بحق الذباحين، صاحب عقلية ذكية، استفاد من معركة نوري المالكي مع الصدريين، بعد اعتقال الصدريين وتعذيبهم اعترفوا على جرائم بالاكراه وتم إصدار أحكام إعدام بحق أنصار جيش المهدي، هنا نصير العاني اكمل مراسيم إعدام الإخوة الصدريين كل ما يطلب وزير العدل المصادقة على مراسيم تنفيذ أحكام الاعدام نصير العاني يبعث لوزارة العدل نفذوا مراسيم الإعدامات السابقة( التي هي بحق الصدريين) وبعد ذلك نصادق على مراسيم جديدة، واضطر وزراء العدل من حزب الفضيلة إلى عدم تنفيذ الاحكام لأنها تستهدف الصدريين، هذا هو نصير العاني هل لدى ساسة شيعة العراق شخص مثل ذكاء وعبقرية نصير العاني؟؟؟ هذا المسؤول تمتع في الأموال لم يحصل على عشر عشرها من زمن حكم سيده صدام الجرذ الهالك؟؟؟؟ سبب عدم ذكر اسمه ضمن قوائم اللصوص لأن العبيد لايجرأون على محاسبة جلاديهم، بل المفكر الفرنسي فقيد الإنسانية والحرية لا بوسيه قال في مقالاته العبودية والتي طبعت بعد وفاته قهرا رضوان الله وسلامه عليه أن العبيد يحنون لسياط جلاديهم ويرفضون الحرية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

نضع اليكم نص المقال الذي وصلني لتمتيع انظاركم بهذه النماذج الكريهة.

منقول منقول

نضع اليكم سادتي الأعزاء مقال نشر في مواقع وكروبات الوتساب لذلك قمت نقله من صفحة المجموعة الثقافية يحمل الاسم التالي

عتوي مضموم افتضح أمره

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• الأسم: نصير عايف حبيب خليل العاني.

• المواليد: 1953

• المهنة: رئيس ديوان رئاسة الجمهورية منذ تاريخ 13/5/2007

• الدرجة الوظيفية: بدرجة نائب رئيس الجمهورية ( VIP)

• الراتب والمخصصات: 31 مليون دينار منذ إستلامه المنصب مع حوافز ثابتة بقيمة 4 ملايين دينار مع مخصصات اخرى بقيمة 3 مليون دينار.

• بعد عام 2014 إنخفض مجموع ما يستلمه الى 22 مليون دينار.

• عدد افراد حمايته 54 فرداً يُديرهم ضابط برتبة رائد ( زوج إبنته لمياء) اسمه ( كمال صلاح العاني).. وله 12 سيارة مصفحة.

• ينتمي إلى الحزب الإسلامي ( الإخوان المسلمين) الذي يرأسه سليم الجبوري.

• اسم زوجته ( بشرى سلمان حبيب العاني) وهي إبنة عمه.. ولا نعلم عملها.

• عائلته تسكن في الاردن.. ويسكن هو في قصر السلام في المنطقة الخضراء.

• اخته ( هيلة عايف حبيب العاني) زوجة نائب الأزهر.

• ملياردير.. حصل على ثروته الباهضة في وقت قياسي قلّ عن الـ 10 اعوام.

• يملك 3 دور في الأردن وواحد في لندن.

• يملك شركة تحويل مالي في الاردن مُسجلة بإسم اخته.

• بذاته يُدير رئاسة الجمهورية وصاحب الكلمة الاولى على رئيس الجمهورية.

• جميع المدراء العامون في رئاسة الجمهورية جلبهم بذاته.