الناس تحب الصالح وتكره المصلح، استوقفني كلام للشهيد محمد باقر الصدر رض ( كلام في غاية الاهمية للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر:

أكثر الناس يحبون الرجل صالحاً ويكرهونه مصلحاً

فتجدهم يحبون الصالحين ويعادون المُصلحين

لقد أحبَ أهل مكة محمداً قبل البعثة لأنه صالحاً؛ ولكن لما بعثه الله تعالى وصار مصلحًا عادوه!!

وقالوا :ساحر كذاب مجنون.) نعم اليهود والمسيح كانوا يسكنون في الجزيرة العربية لكي يحضون في لقاء خاتم الأنبياء محمد ص وعندما بعث محمد ص وقفوا ضده وقاتلوه، لدينا في حياتنا العملية ناس صالحين مجرد حدث اختلال بسبب أخطاء ارتكبها بعض المسيئين في اسم الدين والمذهب هنا جن جنون الهمج والرعاع وحاربوا حتى دين الله بل بعضهم قالوا الله مايعاقب بالنار وقالوا نعم توجد جنة للمؤمن لكن الكافر والمجرم الله يعاقبه عندما يموت مايبعثه من جديد ويدخله الجنة؟؟؟؟ أتذكر عاصرنا رجل دين كان محترم والجميع يتباهى انه يجلس في مجلسه مجرد برز للساحة بدأت حملات مسعورة لتشويه سمعته لأن الناس تحب الصالح وتكره عمله، رحم الله الشهيد الصدر الاول فقد كان وصفه دقيق.

عندما نعبر عن ارائنا البسيطة والتي لاتؤثر على احد وانما تزيد المعرفة ولتشخيص اماكن الخلل حسب قول احد عالماء الاجتماع الامريكان يقول ان لكل انسان طريقة لمعرفة امور الحياة وان كل انسان لديه نسق ومن خلال تعدد اراء انساق البشر نستطيع ان نتنبؤ للمستقبل، للاسف نتعرض لحملات طعن او غمز او لمز، وان كانت بالنسبة لي لاتقدم ولاتؤخر لان الامام علي ع لديه قول رائع يقول : ارضاء الناس غاية لاتدرك، استوقني قول الى سيدة عراقية تكتب في اسم مستعار ( البتول) في موقع twiter، هذه السيدة كتبت تغريدة رائعة لطيفة للرد على بعض لجان الامر بالمنكر والنهي عن المعروف بالقول ( ‏اعتقد إن أهم شرط من شروط الحرية هو أن تمارسها دون أن تفرضها على الأخرين بإسلوبك الخاص،ففهمك لها قد يكون مشوهاً فتصدرها بتلك الطريقة المشوهة وتكون مفسداً أكثر من كونك مصلحاً،من حقك أن تختار لكن محاولة إقناعك الأخرين بوجهة نظرك وشتمهم إن خالفوك هي صورة مُخجلة تعكس إدراكك المحدود.‏مفهوم ثقافة الحوار كل شخص يفسره حسب مزاجه،يا صديقي أني مستعدة أتحاور معك لمدة قرن لكن عندي شرطينالأول تكون مؤدب(وهذا صعب)والثاني تفهم انه مجرد حوار أنت ما مجبور تقتنع بوجهة نظري أني ما مجبورة أقتنع بوجهة نظرك،وتذكر إن حرية التعبير تشملني مثل ما تشملك.‏أحب بلدي واتمسك بمذهبي واقدس أئمتي واطيع مراجعي وأكرم شهداء امتي وألعن اعداء ديني وادعم حشدنا الشعبي واقف الى جانب الاوفياء وأمقت اصحاب جلود الحرباء واختار الحق واكره الحياد لانه كذبة صنعها الجبناء تلك هي خطوطي الحمراء الحمدلله على كل شيء).

هذه السيدة قالت كلمة جدا ممتازة، الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه قال الناس تحب الصالح لكنها تكره المصلح، وهذه السيدة ايضا تكلمت على المتطفلين الذين يحاولون قمع الاخرين لاسباب ايدولوجية في اسم حرية التعبير في فرض ارائهم التي يرفضها الاخرون بطريقة همجية، تحية للشهيد الصدر الاول الذي نطلق كلمة رائعة تنطبق على واقعنا المعاصر الحالي.

نعيم الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.