انت أستفاد واني أستفادالدولة تذهب للجحيم

عدنان فرج الساعدي

تتعدد وتختلف أسباب الفساد من مجتمع الى أخر فمنها أسباب سياسية وأخرى أسباب اقتصادية واجتماعية وأخلاقية وبالتالي تتعدد الابعاد والتأثيرات والانعكاسات التي تولدها, لذلك يعد الفساد أهم عائق للتنمية فضلا عن تأثيره على النظام السياسي وعلى العملية الديمقراطية وخاصة إضعافه للأداء الحكومي . واليوم بودنا ان نتطرق للفساد الوظيفي او الاجتماعي بعد ان اتضح للجميع ان الجهات السياسية غارقة بالفساد المالي والاداري .. ولنأخذ أمثلة حية حاولت جمعها من هنا وهناك وتيقنت من وجودها الامر الذي دعاني لطرحها للجمهور .

دائرة مكافحة الاجرام احدى دوائر وزارة الداخلية تلقي القبض على تجار ومروجي المخدرات والتي تفتك بشبابنا العراقي ويمكن اعتباره غزواً لا يقل خطورة عن غزو الجيوش والإرهاب اجتاح العراق في سنين خلت، هو غزو المخدرات للمجتمع، الذي وصل إلى مستويات عجزت الأجهزة الحكومية عن التصدي لها،فيما نرى الكثير من الضباط والمنتسبين قد أسسوا شبكات للتواصل مع أهالي المعتقلين بغية اخراج هولاء مقابل بضعة شدات ؟ والشدة هي عشرة الاف دولار حيث يقومون بتغيير الافادات ثم يتقاسمون المال السحت فيما بينهم . واهل المروج مستفادين والمروج مستفاد والضباط والمنتسبين مستفادين وطز بالدولة والمجتمع ؟

في المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية تتكاثريوماً بعد يوم الشكاوى على المرابطين في هذه المنافذ سواء كانت على الحدود مباشرة او في المنافذ الداخلية كمنفذ الصفرة وكركوك .. والواقع يتمثل بالاتي . يقوم الضباط بتعطيل حركة الشاحنات ما استطاعوا ثم يجبرون السواق على محاولات الخروج من السيطرة باي شكل وهناك نوعان مثلا من هؤلاء السواق فقسم منهم حمولته بسيطة يعطي الموجودين بالسيطرة مبلغ زهيد ويخرج .. واخرون لديهم حمولات كبيرة وبضاعة غالية الثمن فيتهرب السائق من دفع الضريبة الكمركية والتي تقدر ب 30 ثلاثون الف دولار فيرشي ضباط المنفذ بالف دولار ويخرج من السيطرة او المنفذ .. والسايق مستفاد والتاجر مستفاد والضباط والمنتسبين مستفادين وطز بالدولة والمجتمع ؟

المراقبون في الدوائر البلدية والذين يقبضون رشاوى هائلة مقابل السكوت عن تجاوزات على الشوارع والارصفة ويتمثل ذلك ان يتفق مدرائ شعبة التجاوزرات الذين وظفتهم الدولة واعطيتهم الصلاحيات للقضاء على التجاوزات في الشارع وعلى الارصفة والسكلات وغيرها يقوم هؤلاء بالضغط على المتجاوزين فيقبضون منهم الاف الدولارات مقابل السماح لهم بان يتجاوزوا .. والموظف البلدي مستفاد وابو السكلة مستفاد والمتجاوز على الرصيف مستفاد وطز بالدولة والمجتمع ؟

الغالبية العظمى من القادة العسكريين وضباط الداخلية يعملون بشتى الطرق لحلب ما يستطيعون من رواتب المنتسبين وتقسم النسب على جميع الضباط وتدخل في هذا الاطار .. الاجازات .. النقل .. الواجبات .. التفريغ .. وغيرها وكل موضوعة من هذه الموضوعات لها ثمن .. وعندما تاتي لجنة فاما ان تقدم عقوبة للامر وجماعته واما ان يعطي المقسوم لهم ؟ والأمر والضباط مستفادين والمنتسبين مستفادين واللجنة الرقابية مستفادة وطز بالدولة والمجتمع

موظفون نصابون في دوائر التسجيل العقاري ودوائر الضريبة يتعاونون مع مافيات ومعقبين لتزوير الاوراق الرسمية الخاصة بالكشوفات وبدلا من دفع المبالغ التي ينص عليها القانون لخزينة الدولة يتم تنظيم وصولات لا تماثل 10%من المبالغ المترتبة لخزينة الدولة واهؤلاء يستفادون من دفع المواطن لهم و المدير والموظفون يستفادون وطز بالدولة والمجتمع ؟

تمنح الوزارات مناقصات لشركات معينة تبدأ الشركات بالعمل وتبدأ الضغوط عليها من دوائر المحاسبة والتدقيق ولجان الكشف والمهندس المقيم .. يقوم المقاولون بالعمل بخلاف التفصيلات في تندر المناقصة ويتسبب بهدر اموال من اموال العقد المبرم من الدولة وهنا تتم الموافقات على هذه التجاوزات من المهندسين والموظفين مقابل الحصول على كوميشنات من الشركة . والشركة مستفادة والمهندس المقيم والموظفين . وطز بالدولة والمجتمع ؟

تقوم بعض الحيتان بالاستيلاء على قطع الاراضي الزراعية او التابعة للدولة عبر تقديم رشى كبيرة لمدراء البلدية مقابل غض النظر عنهم وهم يقومون بتجزئة الاراضي وبيعها للمواطنين للسكن ثم يقومون بالربط الكهربائي ولشبكة الصرف الصحي .. والحيتان مستفادة والمدير اخذ الرشوة والمواطنين مستفادين وطز بالدولة والمجتمع ؟

في الكثير من دوائر وزارة الصحة تقوم الشركات الخاصة باستيراد الادوية بشراء ذمم الاطباء أعضاء اللجان الخاصة بتحليل العطاءات والاحالة عبر منحهم مبالغ مالية وسفرات هم وعوائلهم لخارج العراق مدفوعة الثمن الشركة .. والاطباء مستفادين والشركة مستفادة وطز بالمريض والدولة ؟

كثيرا ما نجد المواطن يرمي بالامور المخزية على الحكومة والسياسيين فقط فيما ان الفساد متجذر اجتماعيا ويمكن القول اننا بيئة اجتماعية خصبة مشجعة على الفساد ونزاهة المواطن والموظف تساهم في التقليل من الكوراث التي نشهدها في الانحدار الاقتصادي خصوصا عند العوائل الفقيرة والمتعففة والتي هي بالملايين ..

لنحاكم انفسنا قبل ان نحاكم الاخرين .. والله من رواء القصد