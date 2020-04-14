Posted on by

خلجات الذّات

خلجات الذّات

تتدفق الآهات حمّى

مِنْ بَيْنِ الضلوع

والنبضات حيرى

تهرب شاردة

كالطفل يعدو خائفا

من وجه الظلام

تبحث عن وجه السماء

عن نجمة صبح

عن الأله

عن التجلي

عن الضياء

عن الحقيقة

عن رسالات السماء

عن معنى الحياة

كم أنت أنهكك التوجس

وصدى أنين القلب

إذْ تفقد الأشياء ألوانها

والكوابيس أشباح داء

الأضلاع قضبان سجن

والرّزايا بعض ذنوب

والصمت مرجل

وهواجس الأفكار

والأشعار طلاسم

تشرب من دمك

تأكلك ..

الوقت اشقى الأشقياء

يسحق الأمال والأحلام

من دون حياء

كالملوك العاطلين

عن الفضيلة

كفجّار السياسة

كوعّاظ السلاطين

فكأنه غضب الأله

من السماء

نزل الوباء

الساعات أنياب ذئاب

تكشّر الصبح

وتنهشك المساء

والمخالب من حديد

على قارعة الحياة

العابثون يثرثرون

ويؤفكون

ويبصقون الكلمات

والضمائرعاريات كالبغايا

تمسح أحذية الغزاة

وأنت .. أنت

من وجع الى وجع

تفرّ ، تهرب

من داء لداء

وهياكل منخورة

تلتف حولك ، والرّؤوس

عفناء .. خواء

ألمٌ يصيبك

يشعل روحك

كل ساعة

كل يوم

دعها تحلق أمنياتك عالياً

نبضاتك الحبلى

اشتياق

ورؤاك

مئذنة تكبر

أمنية أخرى لديك

بعض حروف

على قيد السطور

تنشد الحب

شعراً،

أملاً،

غناء..

ومِنْ مداد القَلب

أَسْرار المعاني

ومِنْ حُمّى النبضات

كلمات

خلجات

فهي لَيْسَتْ زَفَرات

أَو بَعْضَ وهم

ولا من صُنْعِ الخيال

أو مَحْضَ خُرافة

أو أَساطيرِ الأوّلين

أومثل أضغاث ظلام

فلطالما دهراً لسانك خانك

لَمْ يَقْوَ على سحر البيان

مِثْلَما الزّمَنُ الخَؤون

يُصْبِحُ ضِدَّكْ

حينَ تَجْتاحُكَ

مِنْ كُلِّ حدب

كل صَوب

رِيَبُ المَنون

وأَنْتَ على

مَرْمى قَدَرْ

الدكتور ابراهيم الخزعلي

8/04/2020

Read our Privacy Policy by clicking here