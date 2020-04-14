فيروس كورونا و الالعاب الاولمبية

ا . د . قاسم المندلاوي -1-

كان من المقرر افتتاح الالعاب الاولمبية الصيفية ” طوكيو 2020 – اليابان ” النسخة 32 ” في الموعد المحدد لها 24 يوليو ” تموز ” الى 8 اغسطس ” اب ” القادم .. ولكن وبسبب انتشار ” فيروس كورونا ” في جميع انحاء العالم و بهذه السرعة الكبيرة .. هذا الوباء الذي قتل و يقتل الاف من البشر يوميا .. سبب ايضا توقف جميع الاعمال و الانشطة للانسان و جمد كافة حلقات التدريب و البطولات و السباقات الى اشعار غير معروف .. و تم تاجيل هذه الالعاب الى ” 23 تموز 2021 ” .. وهذه ليست المرة الاولى تؤجل او تلغى الالعاب الاولمبية .. فمنذ ” دورة اثينا 1896 ” التي اقيمة في اليونان ولغاية الدورة الاخيرة ” ريو 2016 ” في البرازيل .. الغيت بعض هذه الدورات بسبب حروب و احداث سياسية .

في هذه الحلقة والحلقات القادمة نسلط الضوء على اهم المشاكل التي رافقت هذه الالعاب و بعض الانجازات القياسية .. فضلا عن ما تم تحقيقه من قبل ابطال و بطلات العرب و ” دول الجوار ” للعراق .

عام 1896 اقيمت الدورة الاولمبية الصيفية الاولى في اليونان ” اثينا ” وتحت شعار ” اعادة احياء الالعاب الاولمبية القديمة لاختيار ” الاسرع و الاعلى و الاقوى بين البشر ” .. شاركت 14 دولة . .. فازت امريكا ” بلقب الدورة ” و برصيد 11 ذهبية .. وجاءت اليونان بالمركز الثاني برصيد 10 ذهبية والمانيا بالمركز الثالث برصيد 6 ذهبية .

عام 1900 اقيمت الدورة ” 2 ” في فرنسا ” باريس ” وبمشاركة 24 دولة .. شاركت المراة في هذه الدورة لاول مرة .. وفازت البريطانية ” شارلوت كوبر ” كاول بطلة اولمبية بذهبية لعبة التنس .. استطاع العداء الامريكي ” الفين كرانز ” الفوز 4 اوسمة ذهبية في المسابقات ” 60 م و 100 م و 110 م حواجز و 200 م ” و حصل مواطنه ” راي ايفري ” على 3 اوسمة ذهبية في المسابقات ” الوثب الطويل و الوثبة الثلاثية و القفز العالي ” .. شاركت ايران كاول دولة من الشرق الاوسط و اسيا في هذه الدورة و بلاعب واحد ” فريدون ملكوم ” في مسابقة المبارزة ولم يحصل هذا الاعب على اي مركز متقدم .

فازت فرنسا بلقب الدورة ” برصيد 26 اوسمة ذهبية .. وجاءت امريكا بالمركز الثاني برصيد 19 ذهبية .. وحصلت بريطانيا على المركز الثالث برصيد 15 ذهبية .

عام 1904 اقيمت الدورة ” 3 ” في امريكا في ” سانت لويس ” .. وبمشاركة 12 دولة فقط . .. ومن الاحداث المهمة غياب دول اوربية بسبب صعوبة الانتقال عبر المحيط الاطلسي انذاك .. في هذه الدورة درجت مسابقة الملاكمة لاول مرة .. و هيمنت ابطال امريكا على معظم المسابقات و من اشهر ابطالهم انذاك ” ارتشي هان ” الذي فاز 3 ميداليات ذهبية في مسابقات العاب القوى ” 60 م حواجز و 100 م و 200م ” و فاز مواطنه ” هايد ” على 5 اوسمة ذهبية و 1 فضية . كما حصل البطل الامريكي ” ماري هويدل ” 3 اوسمة ذهبية في رمي السهام .. وفاز البطل الكوبي ” رامون فونست ” بذهبية المبارزة .

فازت امريكا ” بلقب الدورة ” برصيد 80 ذهبية .. وجاءت المانيا بالمركز الثاني برصيد 5 ذهبية من اصل 15 اوسمة متنوعة ” .. وكان المركز الثالث الى كوبا برصيد 5 ذهبية من اصل 11 اوسمة متنوعة .

عام 1908 اقيمت الدورة ” 4 ” في بريطانيا “لندن ” و بمشاركة 22 دولة . .. ومن الاحداث المهمة في هذه الدورة .. تم استعراض الوفود لاول مرة .. و بحضور العائلة الملكية .. شاركت روسيا القيصرية في هذه الدورة لاول مرة .. كذلك شاركت ” جنوب افريقيا ” كاول دولة افريقية .. وشاركت تركيا ايضا لاول مرة ” ايام الدولة العثمانية ” .. تميزة هذه الدورة بتنافس شديد بين بريطانيا و امريكا ومن نجوم الدورة بالعاب القوى الامريكي ” جون فلانجان ” الذي فاز ذهبية رمي المطرقة و حافظ على لقبه لثلاثة دورات متتالية .. وفاز مواطنه ” ميليفين ” 3 اوسمة ذهبية في المسابقات : ” 800 م ” سجل زمنا قياسيا عالميا 8, 52 , 1 دقيقة ” و 1500 م .. و سباق تتابع الذي كان انذاك متكون من ” 200 م + 200 م + 400 م + 800 م ” .. اما بالنسبة لابطال الانكليز استطاعوا السيطرة على مسابقات السباحة حصلوا على 4 اوسمة ذهبية مقابل 2 ذهبية لامريكا .. و فاز فريقهم بذهبية كرة القدم .. و حصلوا في الملاكمة على 5 اوسمة ذهبية .. ومن الاحداث االرياضية الاخرى تم تحديد المسافة في سباق الماراثون ” 42 كم و 195 مترا ” بشكل رسمي و قانوني . اما بالنسبة لسلبيات هذه الدورة ” تحيز حكام الانكليز ” الى جانب ابطالهم و فرقهم وخاصة خلال سباقات العاب القوى .

فازت بريطانيا ” بلقب الدورة ” برصيد 56 ذهبية .. وجاءت امريكا بالمركز الثاني برصيد 23 ذهبية .. و السويد بالمركز الثالث برصيد 8 ذهبية .

عام 1912 اقيمت الدورة ” 5 ” في السويد ” استوكهولم ” و بمشاركة 28 دولة ” .. من القارات الخمس .

من نجوم الدورة فوز العداء الامريكي ” رالف روز ” بذهبية ” 100 م و ذهبية 200 م ” .. و فوز البطل الفنلندي ” هانيس ” 3 اوسمة ذهبية في مسابقات المسافات الطويلة . في هذه الدورة وقعت حادثة مؤلمة في سباق الماراثون حيث نقل العداء البرتغالي ” فرانشيكو ” – 21 عاما الى المستشفى بسبب التعب الشديد و الحرارة العالية اثناء السباق .. ومات في اليوم الثاني . .. في هذه الدورة فازالفريق البريطاني بذهبية كرة القدم من خلال فوزه على الدنيمارك في المباراة النهائية ” 4 — 2 ” .

فازت امريكا ” بلقب الدورة ” برصيد 25 اوسمة ذهبية .. وجاءت السويد بالمركز الثاني برصيد 24 ذهبية .. وبريطانيا بالمركز الثالث برصيد 10 ذهبية .

عام 1916 الغيت الدورة ” 6 ” والتي كانت من المقرر اقامتها في المانيا ” برلين ” وذلك بسبب اندلاع الحرب العالمية الاولى ” 1914 — 1918 ” وهي البداية الاولى للاحداث و التوترات السياسية والحروب , التي اخذت تتفاعل و تؤثر سلبا على الرياضة عامة و الالعاب الاولمبية بشكل خاص .

عام 1920 اقيمت الدورة ” 7 ” في بلجيكا ” انفرس ” وبمشاركة 29 دولة .. ومن الاحداث السياسية منعت الدول الخاسرة في الحرب العالمية الاولى ” المانيا و النمسا و بلغاريا و المجر و تركيا ” من المشاركة في هذه الدورة .. اما بالنسبة للاحداث الرياضية .. ففي هذه الدورة رفع العلم الاولمبي ذو الحلقات الخمس و الذي يرمز للقارات الخمس , ولا زال يرفع هذا العلم في كل دورة اولمبية , و القي القسم الاولمبي .. ومن نجوم الدورة البطل الفلندي ” بافو نورمي ” الذي فاز 3 اوسمة ذهبية في مسابقات المسافات المتوسطة و الطويلة .. و فازت البطلة الفرنسية ” سوزان لنغلان ” ذهبية مسابقة لعبة التنس .

فازت امريكا ” بلقب الدورة ” برصيد 41 ذهبية و جاءت السويد بالمركز الثاني برصيد 19 ذهبية .. و بريطانيا بالمركز الثالث برصيد 15 ذهبية .

عام 1924 اقيمت الدورة ” 8 ” في فرنسا ” باريس ” للمرة الثانية .. وبمشاركة 44 دولة .. و حدثت في هذه الدورة توترات سياسية بين الدول بسبب الحرب العالمية الاولى وعدم دعوة المانيا للمشاركة فيها . .. و في هذه الدورة تم انشاء اول حوض سباحة اولمبي و قرية اولمبية .. ومن نجوم هذه الدورة البطل الفنلندي ” بانو نورمي ” الذي حصل على 5 اوسمة ذهبية في مسابقات العاب القوى ” 1500 م و 5 كم و 10 كم و تتابع 3000 م و تتابع 10 كم ” و الجدير بالذكر اطلق عليه بالرياضي الخارق ” سوبر مان ” نظرا لقدرته الفائقة في الفوز بهذه المسابقات ذات التاثير الشديد على القلب و الاوعية الدموية و الجهاز التنفسي .. وخلال مسيرته الاولمبية استطاع الحصول على ” 9 اوسمة ذهبية و 3 اوسمة فضية ” خلال 3 دورات اولمية متتالية ” دورة 1920 و 1924 و 1928 ” وخلال مسيرته الرياضية سجل 25 رقما قياسيا عالميا .. وفاز العداء البريطاني ” هارولد ” بذهبية سباق ” 100 م و ذهبية سباق 200 م ” .. و فاز السباح الامريكي ” جوني فايسمول ” 3 اوسمة ذهبية في مسابقات : 100م سباحة حرة و 400 م سباحة حرة و تتابع 4 في 200م سباحة حرة و 1 برونزية مع فريقه في كرة الماء .

فازت امريكا ” بلقب الدورة ” برصيد 45 ذهبية .. وجاءت فنلندا بالمركز الثاني برصيد 14 ذهبية .. وفرنسا بالمركز الثالث برصيد 13 ذهبية .

عام 1928 اقيمت الدورة ” 9 ” في هولندا ” امستردام ” و بمشاركة 46 دولة .. شاركت المانيا في هذه الدورة بعد غيابها لدورتين ” دورة 1920 و دورة 1924 – بسبب الحرب العالمية الاولى ” .. في هذه الدورة اقيمت ” الشعلة الاولمبية ” لاول مرة .. وشاركت ” المرأة ” في مسابقات العاب القوى … و ادرج الجمباز الفني للنساء ضمن البرنامج الاولمبي .. ومن الاحداث الرياضية فوز بطل كندا ” بيرس وليامز ” بذهبية 100 م و ذهبية 200 م وسجل رقمان قياسيان .. فاز العداء الفنلندي ” بافو نورمي ” بذهبية 10 كم و فاز مواطنه ” فيس ريتلا ” ذهبية 5 كم ومواطنه الاخر ” هاري لارفا ” ذهبية 1500 م .. ابطال امريكا سيطروا على مسابقات العاب القوى خاصة في الرمي و القفز .. فازوا 5 اوسمة ذهبية في ” رمي القرص و دفع الثقل و الوثب العالي و الوثب الطويل و القفز بالزانة ” .. وفاز العداء الكندي ” بيرس ويليامس” ذهبية 100م و ذهبية 200 م .. اما بالنسبة للسيدات : فازت امريكا ذهبية 100 م وفازت كندا ذهبية تتابع 4 في 100 م و ذهبية الوثب العالي , و المانيا ذهبية 800 م .. وفاز السباح الامريكي ” جوني ويسمولر ” 3 اوسمة ذهبية في 100 م سباحة حرة و 4 في 200 م سباحة حرة و في كرة الماء مع فريق بلاده . و الجدير بالذكر احرز هذا السباح خلال مسيرته الاولمبية 6 اوسمة ذهبية . . ثم اعتزل في هذه الدورة و اتجه نحو عالم الفن والسينما و اكتسب شهرة عالمية خلال تمثيله دور ” طرزان ” .. . في مسابقات الجمباز سيطر ابطال سويسرى و حصلو على 5 اوسمة ذهبية .. في كرة القدم فازت اورغواي بالوسام الذهبي و حصلت ارجنتين فضية . . في هذه الدورة استطاع العداء الفرنسي ” احمد بوغيرا ” ذو الاصول الجزائري الحصول على ذهبية سباق الماراثون .

عربيا : شاركت مصر كاول دولة عربية و جاءت بالمركز 17 في الترتيب العام .. فقد حصل ابطال مصر على 4 اوسمة متنوعة 2 ذهبية 1 فضية 1 برونزية ” فاز الرباع ” السيد نصير ” ذهبية برفع الاثقال في وزن خفيف الثقيل و فاز المصارع ” ابراهيم مصطفى ” بذهبية في المصارعة الرومانية لوزن خفيف الثقيل .. وفاز البطل ” فريد سميكه ” فضية في الغطس من المنصة الثابته 10 م و برونزيه في الغطس من المنصة المتحركة 3 م .. ويعتبر هذا الانجاز كافضل انجاز مصري طوال تاريخ الدورات الاولمبية .. ومن الاحداث المهمة الاخرى .. اعتبرة هذه الدورة بداية لاهتمام المؤسسات و الشركات التجارية و السياحية و الاعلامية بالرياضة و الرياضيين .

فازت امريكا ” بلقب الدورة ” برصيد 22 اوسمة ذهبية .. وجاءت المانيا بالمركز الثاني برصيد 10 ذهبية .. وفنلندا بالمركز الثالث برصيد 8 ذهبية .

عام 1932 اقيمت الدورة ” 10 ” في امريكا ” لوس انجلس ” و بمشاركة 37 دولة .. افتتح الدورة نائب الرئيس الامريكي ” شارل كورتيس ” .. ومن الاحداث المهمة في هذه الدورة حضر الافتتاح نجوم الشاشة الامريكية امثال ” شرلي شابلن وغاري كوبر و غيرهم ” .. شاركت الصين و كولومبيا لاول مرة في هذه الدورة .. منع العداء الفلندي ” بانو نورمي ” من الاشتراك في المسابقات لثبوت احترافه .. في هذه الدورة اعتمد ” التوقيت الالكتروني ” لاول مرة و الصورة النهائية ” فوتو فينيش ” و منصة التتويج و النشيد الوطني .. ودرجت مسابقات جديدة في البرنامج ” مسابقة المشي 5 كم .. و الحركات الارضية في الجمباز . ” .. سجل في هذه الدورة 18 رقما اولمبيا و 8 ارقام عالمية .. الامريكان حصلوا على 11 اوسمة ذهبية بالعاب القوى .. ومن نجومهم ” ميلدر ” والذي لقب ” بيبي ” لانه كان يبلغ من العمر انذاك 18 سنة .. هذا النجم الذي سجل رقم عالمي في سباق 80 م حواجز ” 7 . 11 ثانية ” و سجل ايضا رقما قياسيا في سباق رمي الرمح ” 68 . 43 م ” . . و فاز الامريكي ” ايدن تولان ” بذهبية 100 م و سجل زمنا 3 . 10 ثانية كذلك فاز بذهبية 200 م .. و سجل الفريق الامريكي في سباق تتابع 4 في 100 م رقم عالمي ” 40 ثانية ” .. وفاز البطل البولوني ” لوري ” بذهبية 5 كم و سجل زمنا ” 30 . 14 دقيقة ” .. كما فاز مواطنه ” يانوش ” بذهبية 10 كم .. في مسابقات السباحة فازت اليابانية ” يوشييوكي ” ذهبية في سباق 200 م صدر و ذهبية ثانية في سباق تتابع 4 في 200 م و حصل ابطال يابان على 3 الاوسمة الذهبية في المسابقات ” 100 م سباحة حرة و 100 م سباحة ظهر و 1500 م سباحة حرة .. وحصلت الامريكية ” هيلين ماديسون ” 3 اوسمة ذهبية في المسابقات ” 100 م سباحة حرة و400 م سباحة حرة و تتابع 4 في 100 م .

فازت امريكا ” بلقب الدورة ” برصيد 41 ذهبية .. وجاءت ايطاليا بالمركز الثاني برصيد 12 ذهبية .. وفرنسا بالمركز الثالث برصيد 10 ذهبية .

عام 1936 اقيمت الدورة ” 11 ” في المانيا ” في ملعب برلين ” وبمشاركة 49 دولة … وقد افتتح الدورة الزعيم الالماني النازي ” ادولف هتلر ” وفي هذه الدورة سيطر ابطال امريكا ذوو الاصول الافريقي على مسابقات العاب القوى ” مما اغضب الرئيس هتلر كونهم من الجنس الاسود و لم يتحمل البقاء الى نهاية المسابقات لتوزيع الاوسمة على الابطال و البطلات ” من ضمنهم نجوم العرق السود ” فغادر الملعب .. فاز العداء الامريكي ” جيس اوينز ” باربعة ميداليات ذهبية في المسابقات التالية : 100م ” حقق رقم قياسي عالمي ” 2 . 10 ثانية ” و 200م حقق رقم قياسي عالمي 7 . 20 ثانية ” و سباق الوثب الطويل ” حقق رقم قياسي عالمي مسافة 60 . 8 م استمر هذا الرقم لمدة 24 عاما ” وفي مسابقة التتابع 4 في 100م سجل مع فريق بلاده رقم عالمي ” 8 . 39 ثانية وفاز مواطنه ” جون وودرف ” بذهبية 800 م بزمن 52 : 9 : 1 دقيقة .. وفاز ” اركي وليامز ” بذهبية 400 م بزمن 5 : 46 ثانية .. و فاز ” ماك روبنسون ” بفضية 200 م .. كما سيطر ابطال الامريكان السود على المراكز الثلاثة في سباق الوثب العالي فقد فاز ” جونسون ” بالوسام الذهبي محققا رقم قياسي 03. 2 م .. وبقي هذه الرقم صامدا لمدة 16 سنة .. وفاز ” ديفيد البرتون ” بالفضية وحصل ” دبلوس ثوربر ” برونزية و كما اشرنا جميعهم كانوا امريكان سود .. ومع الاسف الشديد حتى في بلدهم امريكا لم يستقبلوا كابطال منتصرين الذين رفعوا العلم الامريكي عاليا وبفضلهم فازت امريكا بالاوسمة الذهبية و بلقب هذه الدورة و الدوات االسابقة .. بل جابهوا ” تميز عنصري عرقي ” بشدة و بلا رحمة وفي كافة مجالات الحياة ” التعليمية والاجتماعي و الاقتصادي وغيرها ” .. اما بالنسة لابطال و بطلات الالمان فقد فاز البطل ” هانسي وولكي ” بذهبية دفع الثقل و سجل مسافة 2 . 16 م رقم قياسي اولمبي .. و فاز ” كارل هاين ” بذهبية رمي المطرقة سجل ايضا رقم قياسي اولمبي ” 49 . 56 م ” .. وفاز ” هارد شتوك ” بذهبية رمي الرمح و سجل مسافة ” 84 . 71 م ” .. وفازت الالمانية ” جيزيلا مورماير ” بذهبية رمي القرص مسجلا رقم عالمي ” 63 . 47 م ” .. بينما فاز الامريكي ” كين ” بذهبية رمي القرص .. في هذه الدورة فاز العداء الجكوسلوفاكي ” اميل زاتوبك ” بمداليتين ذهبية في مسابقة 10 كم و في مسابقة الماراثون . .. و ادرجت مسابقة كرة السلة ضمن البرنامج الاولمبي .. و نقلت الدورة ولاول مرة على شاشات التلفيزيون محليا .. واوقدت الشعلة الاولمبية .

عربيا : حصل ابطال مصر 5 مداليات متنوعة حيث فاز الرباع ” خضر التوني ” بذهبية وزن المتوسط .. وفاز الرباع ” انور محمد مصباح ” بذهبية وزن الخفيف .. وفاز الرباع ” صالح سليمان ” بمدالية فضية في وزن الريشة .. وفاز الرباع ” ابراهيم واصف ” بمدالية برونزية في وزن الخفيف .. و فاز الرباع ” ابراهيم شمس ” بمدالية برونزية في وزن الريشة . وكان هذا الانجاز الاولمبي المتميز لابطال مصر في مسابقات رفع الاثقال حدث اولمبي جديد اظهر لابطال العرب الوجه الذهبي المشرق في هذه الدورة .

تركيا حصلت على ميداليتين ” 1 ذهبية و 1 رونزية ” .

فازت المانيا ” بلقب الدورة ” برصيد 33 ذهبية وجاءت امريكا بالمركز الثاني برصيد 24 ذهبية .. و المجر بالمركز الثالث برصيد 10 ذهبية .

عام 1940 الغيت الدورة الاولمبية ” 12 ” و التي كانت من المقرر اقامتها في اليابان ” طوكيو ” بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية ” 1939 – 1945 ” .

عام 1944 الغيت الدورة الاولمبية ” 13 ” ايضا .. والتي كانت من المقرر اقامتها في بريطانيا ” لندن ” بسبب استمرار الحرب العالمية الثانية .. وهكذا نلاحظ مدى تاثير الحروب و التوترات السياسية في عرقلة مسيرة الدورات الاولمبية .

عام 1948 اقيمت الدورة ” 14 ” في بريطانيا ” لندن ” وللمرة الثانية .. وبمشاركة 59 دولة .. ولم توجه الدعوة الى كل من ” المانيا و اليابان و الاتحاد السوفياتي ” للمشاركة بسبب الحرب العالمية الثانية .. افتتح الدورة الملك جورج السادس .. ومن الاحداث الرياضية البارزة سيطرة ابطال امريكا على مسابقات السرعة ” 100م و 200 م و 110م حواجز.. و 400 م حواجز .. و سباق تتابع 4 في 100 م .. وكذلك سباق تتابع و 4 في 400 م .. في حين سيطرة البطلة الهولندية ” فرنسينا همنت ” وحدها على مسابقات السرعة و حصلت 4 اوسمة ذهبية في ” سباق 100 م بزمن 9, 11 ثانية و سباق 200 م بزمن 4 , 24 ثانية و سباق 80 م حواجز بزمن 2 , 11 ثانية و سباق التتابع 4 في 100 م مع فريق بلادها .. وكانت هذه البطلة تبلغ من العمر 32 عاما وام لثلاثة اطفال .. ابطال امريكا سيطروا ايضا على مسابقات السباحة وحصلوا على الاوسمة الذهبية التالية : 100م سباحة حرة و 200م سباحة حرة و 400م سباحة حرة و 1500م سباحة حرة و 4 في 200 م سباحة حرة و 100م سباحة ظهر و 200 م سباحة ظهر ” بينما فازت نساء امريكا بذهبية 400 م سباحة حرة و 4 في 100 م سباحة حرة ” .. وحصل العداء الجكوسلوفاكي اميل زاتوبك على ذهبية 10 كم .. وفي الجمباز حصلت فنلندا على 6 اوسمة ذهبية .. و من ابرز لاعبيهم ” فيكوهانتانين ” الذي حصل وحده على 3 اوسمة ذهبية .. في المصارعة كانت المافسة شديدة بين ابطال تركيا و ابطال السويد .. فحصلت تركيا على 6 ذهبية ” 2 في المصارعة اليونانية و4 في المصارعة الحرة ” .. بينما حصلت السويد على 5 اوسمة ذهبية في المصارعة اليونانية .. و في رفع الاثقال كانت المنافسة شديدة بين ابطال امريكا و ابطال مصر .. حصلت امريكا على “4 ذهبية و 3 فضية و 1 برونزية ” .. بينما حصلت مصر على ” 2 ذهبية 1 فضية ” .. و فازت السويد بذهبية كرة القدم من خلال فوزها في المباراة التهائية على يوغسلافيا ” 3 –1 ” .. بينما فازت امريكا بذهبية كرة السلة من خلال فوزها على فرنسا ” 65 – 21 ” .. وحصل ابطال امريكا 3 اوسمة ذهبية في مسابقات القفز و الرمي رجال ” ذهبية القفز بالزانة وذهبية الوثب الطويل و ذهبية دفع الثقل ” كما حصلت السيدات ذهبية الوثب العالي .. و فازت الفرنسية ” اوسترميير ” بذهبية دفع الثقل و سجلت مسافة 75 , 13 م .. و ذهبية رمي القرص سجلت مسافة 92 , 41 مترا .

العراق : شاركت ولاول مرة وبرئاسة اكرم فهمي سكرتير اللجنة الاولمبية العراقية و مجيد السامرائي اداريا وبمشاركة 11 رياضيا اثنان منهم بالعاب القوى ” سلمان دله علي ” في مسابقة 100 م سجل زمنا 11 ثانية و 200 م سجل زمنا 22 ثانية . و ” لبيب حسو ” شارك في سباق 400 م وسجل زمنا 54 ثانية .. ولم يحصل العراق على اية نتيجة متقدمة .. كما شارك العراق بكرة السلة و كان الفريق متكون من ” سلمان مهدي وهاشم عبد الجليل و احمد حميد و حنا جورج وصالح فرج و داود خليل و امين يوسف و عرفان عبد القادر و كنعان عوني ” ولم يحصل الفريق على اي مركز متقدم انذاك .. عربيا : حصلت مصر على 6 اوسمة متنوعة .. ذهبية للرباع ” ابراهيم شمس ” وزن الخفيف .. و ذهبية اخرى للرباع ” محمود فياض ” في الوزن الريشة .. وفضية للرباع ” عطية حموده ” وزن الخفيف ” . .. وفضية للمصارع محمود حسن علي ” في المصارعة الرومانية – اليونانية – وزن الديك .. و برونزية للمصارع ” ابراهيم عرابي ” في المصارعة الرومانية ” وزن خفيف الثقيل ” .. وكانت هذه الانجازات موضع تقدير و اعتزاز دولي لابطال مصر والعرب انذاك .

تركيا : حصلت على 12 اوسمة متنوعة ” 6 ذهبية و4 فضية و 2 برونزية ” و كانت اغلب هذه الاوسمة في مسابقات المصارعة و رفع الاثقال .

ايران : حصلت على اول ميدالية برونزية في هذه الدورة .

فازت امريكا ” بلقب الدورة ” برصيد 38 ذهبية .. وجاءت السويد بالمركز الثاني برصيد 16 ذهبية .. وفرنسا بالمركز الثالث برصيد 10 ذهبية .

عام 1952 اقيمت الدورة الاولمبية ” 15 ” في فنلندا ” هلسنكي ” و بمشاركة 69 دولة .. شاركت المانيا الشرقية و الغربية بفريق موحد وتحت اسم ” المانيا ” .. كما شاركت الاتحاد السوفياتي في هذه الدورة للمرة الاولى رغم ” الحرب الباردة بينه وبين امريكا انذاك … واعتبارا من هذه الدورة بدات المنافسة الشديدة بين العملاقين و النظامين ” نظام الراس مالي و نظام الاشتراكي الشيوعي ” على الاوسمة الذهبية و اللقب … في هذه الدورة فاز العداء الامريكي ” كالهون ” بذهبية 110 م حواجز و ذهبية 4 في 100 م تتابع ضمن فريق بلاده .. وفي هذه الدورة فاز العداء الجكوسلوفاكي ” اميل زاتوبك ” بثلاثة اوسمة ذهبية في ثلاثة مسابقات ” 5 كم و 10 كم و الماراثون ” و التي تعتبر من المسابقات الشديدة و ذات التاثير الكبير على ” القلب و الجهاز التنفسي ” و ذات جهد عالي للجهاز الحركي ” العضلات و المفاصل ” و على النواحي النفسية .. و لقب ” اميل زاتوبك ” بالقاطرة البشرية ” ومن الاحداث الرياضية المهمة الاخرى فوز البطلة الجيكوسلوفاكية ” دانا زاتوبكوفا – زوجة اميل زاتوبك ” بذهبية مسابقة رمي الرمح .. واعتبارا من هذه الدورة سيطر ابطال وبطلات السوفيات على مسابقات الجمباز ..وقد فاز البطل الاسطوري ” بوريس شاخلين ” 4 اوسمة ذهبية في الفردي العام و الفرق و حصان الحلق و حصان القفز وفاز ايضا بوسامين فضيتين في الحلق و المتوازي .. وحصل منتخب المجر ذهبية كرة القدم بفوزها في المباراة النهائية على يوغسلافيا ” 2 – 0 ” و بقيادة النجم الكروي ” بوشكاش – الاعب المدافع ” الذي كان معروفا و مشهورا انذاك ” .

عربيا : فوز البطل البناني ” زكريا شهاب ” بمدالية فضية في المصارعة الرومانية وزن الديك .. كما فاز مواطنه ” خليل طه ” وسام برونزي في المصارعة الرومانية وزن المتوسط .

اما بالنسبة لابطال مصر فاز المصارع ” عبد العال راشد ” بمدالية برونزية في المصارعة الرومانية وزن الريشه .. والجدير بالذكر اعتبرت هذه الدورة بداية خيبة امل و تراجع مفاجئ لابطال مصر في مسابقات رفع الاثقال و المصارعة ” لاسباب غامضة و غير معروفة ولم تكشف عنها انذاك ” ..

العراق : لم تشترك في هذه الدورة ” لاسباب سياسية و مالية – عدم تحمل الحكومة العراقية نفقات الوفد الرياضي انذاك .

ايران : حصلت على 7 ميداليات متنوعة ” 3 فضية و 4 برونزية ” .

تركيا : حصلت على 3 اوسمة : 2 ذهبية و 1 برونزية .

فازت امريكا ” بلقب الدورة ” برصيد 40 ذهبية .. وجاءت الاتحاد السوفياتي بالمركز الثاني برصيد 22 ذهبية .. و المجر بالمركز الثالث برصيد 16 ذهبية .

عام 1956 اقيمت الدورة ” 16 ” في استراليا ” ملبورن ” و بمشاركت 72 دولة .. ومن الاحداث السياسية المهمة قررت كل من ” مصر و العراق و لبنان ” عدم المشاركة بسبب العدوان الثلاثي ” الانكلو فرنسي الاسرائيلي ” على مصر عام 1956 .. واعلنت كل من اسبانيا و سويسرا و هولندا مقاطعتها احتجاجا على اجتياح الدبابات السوفياتية لهنغاريا .. كما ادت هذه المشكلة السياسية الى صراعات و توترات داخل منافسات الدورة ، حيث اشتبك لاعبو الاتحاد السوفياتي بكرة الماء مع منافسيهم الهنغاريين داخل حوض السباحة .. كما فر 45 لاعبا مجريا الى الغرب بعد الدورة .. ومن الانجازات الاخرى البارزة فوز البطل السوفياتي ” شاخلين ” 3 اوسمة ذهبيية في مسابقات الجمباز ” الفردي العام وفي الفرق و المتوازي ” وفاز هذا البطل ايضا فضية الحركات الارضية وبرنزية حصان الحلق .. و فاز العداء ” ميمون عكاش – من اصل جزائري ” مدالية ذهبية لفرنسا في مسابقة الماراثون .

العراق : شاركت بصورة مبدئية بوفد مؤلف من 9 اشخاص و برئاسة مجيد السامرائي رئيسا للوفد واداريا لالعاب القوى و غانم محمود لسباق 100 م و عبدالستار عبد الرزاق لسباق الوثب الطويل و الوثب الثلاثي .. وفي رفع الاثقال وكان الفريق مؤلفا من جعفر سلماسي مدربا و الرباع ” كاظم عبدكه ” وزن الديك .. و ” عبد الواحد عزيز ” وزن خفيف و ” عدنان احمد ” وزن الريشة و ” كامل مسعود ” وزن الثقيل و ” هادي عبد الجبار ” وزن خفيف متوسط .. ثم انسحبت العراق من المشاركة بسبب الاوضاع السياسية في البلاد و تضامنا مع مصر ضد العدوان الثلاثي عليها .

تركيا : حصلت على 7 اوسمة متنوعة ” 3 ذهبية و 2 فضية و 2 برونزية ” . .

ايران : حصلت على 5 ميداليات متنوعة ” 2 ذهبية 2 فضية 1 برونزية ” .

فاز الاتحاد السوفياتي و لاول مرة ” بلقب الدورة ” برصيد 37 ذهبية .. و جاءت امريكا بالمركز الثاني برصيد 32 ذهبية .. وكان المركز الثالث لاستراليا برصيد 13 ذهبية .

عام 1960 الدورة ” 17 ” في ايطاليا ” روما ” و بمشاركت 83 دولة .. تم افتتاح الدورة من قبل الرئيس الايطالي ” جيوفاني غرونش ” و تم بث الدورة تلفزيونيا الى اوربا و امريكا ومن الاحداث الرياضية البارزة فوز الملاكم الاسطوري ” محمد علي كلاي ” بمدالية ذهبية في وزن خفيف الثقيل .. فاز العداء الامريكي ” كالهون ” ذهبية 110 م حواجز و سجل رقما اولمبيا 8. 13 ثانية .. وفاز مواطنه ” بوسطن ” ذهبية الوثب الطويل وحقق مسافة 21. 8 م .. كما فاز البطل الامريكي ” دون براغ ” بذهبية القفز بالزانة وحقق مسافة 80 . 4 م .. وفازت العداءة الامريكية ” ويلما رودولف ” 3 اوسمة ذهبية في المسافات القصيرة .. و فاز العداء الالماني – الغربية ” هاري ” ذهبية 100 م و سجل زمنا 21 . 10 ثانية .. كما فاز مواطنه العداء ” كارل كوف مان ” ذهبية 400 م و سجل زمنا 9 . 44 ثانية رقم قياسي .. و فاز العداء الايطالي ” بيروتي ” ذهبية 200 م .. علما ان هذه المسافات كانت تحت سيطرة ابطال الامريكيون السود .. من جانب اخر سيطر ابطال و بطلات الاتحاد السوفياتي على الجمبازالفني حيث فازوا 9 اوسمة ذهبية … ومن نجومهم ” بوريس شاخلين الاوكروني – و البرت ازريان الارميني وشوكارين و موروتوف ” و في هذه الدورة ايضا فازت امريكا بكرة السلة على الاتحاد السوفياتي ” 36 – 25 ”

عربيا : فاز العداء المغربي ” راضي عبد السلام ” بمدالية فضية في سباق الماراثون .. وفاز البطل المصري ” عثمان السيد ” بمدالية فضية في المصارعة الرومانية وزن الذبابة .. و فاز الملاكم المصري ” عبد المنعم الجندي ” بمدالية برونزية في وزن الذبابة .

العراق : شاركت بوفد مكون من ” 22 رياضيا ” و 14 اداريا .. و كان الوفد الاداري متكون من اكرم فهمي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية ” رئيسا للوفد ” و اسماعيل رزوقي و عزيز حجية و محمود القيسي و سعيد واصف و مجيد السامرائي و علي السامرائي .. و المدربين ” بريهودا ” و ” فرابيل ” من جكوسلوفاكيا لالعاب القوى ” و صباح عبدي و هاشم عبد الجليل وكامل محمد علي و عبد الجبار الصالحي عن مسابقات رفع الاثقال و المصارعة و الملاكمة و الدراجات .. و الدكتور فيصل صبيح نشأت طبيا للوفد .. اما بالنسبة للمشاركة .. ففي العاب القوى شارك الفريق العراقي المتكون من ” الشهيد فالح اكرم فهمي ” الذي تم اعدامه ظلما من قبل الحكم البعثي الصدامي الاسود ” و غانم محمود و جاسم كريم و خضير سلاطه في سباق التتابع 4 في 100م وسجل زمنا 7 : 41 ثانية و كان رقما قياسيا للعراق انذاك .. كما شارك نفس الفريق مع اضافة عبد الستار عبد الرزاق بدلا من فالح اكرم فهمي في سباق التتابع 4 في 400 م و سجلوا زمنا 5, 10 : 3 دقيقة .. وفي سباق 100م سجل خضير سلاطه زمنا 3: 11 ثانية وفي سباق 200 م سجل فالح اكرم فهمي زمنا 6 : 22 ثانية وفي سباق 400 م سجل جاسم كريم زمنا 49 ثانية وكان رقما قياسيا جديدا للعراق .. وفي سباق الوثب الطويل سجل عبد الستار عبد الرزاق مسافة 27: 6 م كما سجل هذا البطل في سباق الوثبة الثلاثية مسافة 56 : 14 م .. وفي سباق 110 م حواجز سجل نزار الجمالي زمنا 8 : 14 ثانية . . كما سجل هذا البطل في سباق 400 م حواجز زمنا 58 ثانية .. و في سباق الوثب العالي سجل محمد علي عبد مسافة 80 :1 م وفي سباق القفز بالزانة سجل البطل محمد عبدالله مسافة 4 م كان رقما قياسيا جديدا للعراق .. وفي سباق رمي الرمح سجل البطل صلاح عبد المجيد مسافة 52 , 57 م .. وفي سباق دفع الثقل سجل البطل نايف حميد مسافة 64 , 13 م كما سجل هذا البطل في سباق رمي القرص مسافة 37, 39 م .. وفي سباق 1500م سجل قاسم مختار زمنا 00,9: 4 دقيقة وكان رقما جديدا للعراق .. كما سجل هذا البطل في سباق 5000 م زمنا 6 , 00 : 15 دقيقة وكان ايضا رقما قياسيا جديدا للعراق .. وفي سباق الالعاب العشرية شارك البطل جمال امين كنعان .. ولم يحصل العراق على اي مركز متقدم في تلك الالعاب .. اما بالنسبة لرفع الاثقال مثل العراق ” زهير ايليا ” وزن الديك .. و الرباع ” حسين حسن” وزن الديك و الرباع ” محمود رشيد ” وزن الريشه و الرباع ” شاكرسليمان ” وزن خفيف الثقيل و الرباع ” هادي عبد الجبار” وزن الثقيل .. الرباع ” عبد الواحد عزيز البصراوي ” وزن الخفيف . .. و في المصارعة شارك المصارع ” قاسم احمد السيد ” وزن الريشة .. وفي الدراجات شارك ” حميد عريبي وعبد المنعم محمود .. وفي الملاكمة شارك ” خالد حسن الكرخي ” وزن الخفيف و ” طه عبد الكريم ” وزن الديك . .. وعلى الرغم من هذا العدد الكبير للمشاركة العراقية وفي مختلف العاب الدورة الا انها لم تحصل سوى على ميدالية برونزية واحدة فقط من خلال الرباع ” عبد الواحد عزيز ” وزن الخفيف .

تركيا : حصلت على 9 اوسمة متنوعة ” 7 ذهبية و 2 فضية ” وجاءت بالمركز السادس .

ايران : حصلت على 4 اوسمة متنوعة ” 1 فضية و3 برونزية ” .

فاز الاتحاد السوفياتي ” بلقب الدورة ” و للمرة الثانية على التوالي برصيد 43 ذهبية .. وجاءت امريكا بالمركز الثاني برصيد 34 ذهبية .. و ايطاليا بالمركز الثالث برصيد 13 ذهبية .

عام 1964 الدورة ” 18 ” في ” طوكيو ” .. وهي الدورة الاولمبية الاولى التي تقام في قارة اسيا في ” اليابان ” و بمشاركت 94 دولة .. افتتح الدورة الامبراطور الياباني ” تاكاشي اونو ” .. ومن الاحداث السياسية المهمة في هذه الدورة طرد ” جنوب افريقيا ” من المشاركة بسبب سياستها في التميز العنصري .. و ظل هذا الحرمان ساريا حتى دورة 1988 .. اما بالنسبة للاحداث الرياضية ادرجت مسابقتين ” الجودو وكرة الطائرة ” لاول مرة في البرنامج الاولمبي .. ومن الانجازات الرياضية البارزة .. سيطرة ابطال السوفياتي على مسابقات المصارعة و الجودو فحققوا 14 اوسمة ” 5 متنوعة في المصارعة اليونانية و5 متنوعة في المصارعة الحرة و 4 في الجودو .. وفي هذه الدورة ايضا فاز البطل السوفياتي ” .. فاليري بروميل ” بذهبية الوثب العالي حيث استخدم ” الطريقة السرجية الفنية ” في اجتياز العارضة على ارتفاع 18. 2 م … و الجدير بالذكراستطاع هذا البطل خلال مسيرته الرياضية تحطيم الرقم القياسي العالمي 6 مرات … كما استطاع السباح الامريكي ” دون شونلاندر ” الفوز 4 مداليات ذهبية في مسابقات السباحة . .. وفي هذه الدورة ايضا استطاع البطل البولندي ” جوزف شميدت من تسجيل رقم قياسي اولمبي في سباق الوثبة الثلاثية ” 85 , 16 م وذلك بابتكارة طريقة فنية جديدة ” .. واعتبارا من هذه الدورة بدا تنافس شديد بين ابطال و بطلات الجمباز السوفيات ” بقيادة بوريس شاخلين الذي حصل وحده على 4 اوسمة متنوعة .. كما ان هذا النجم الاكروني استطاع خلال مسيرته الاولمبية الفوز 13 اوسمة متنوعة ” 7 ذهبية و4 فضية و2 برونزية ” و اليابان التي حصلت على 7 اوسمة متنوعة بقيادة ” تاكاشي اونو ” ولا ننسى النجمة السوفياتية ” لاريسا لاتينينا ” التي فازت في هذه الدورة على 7 اوسمة متنوعة 2 ذهبية و 3 فضية و2 برونزية – وكانت هذه الدورة هي الاخيرة لها في مسيرتها الاولمبية ضمن الفريق السوفياتي و التي حصلت على 18 اوسمة متنوعة .. وفي هذه الدورة برزة نجمة لامعة اخرى في الجمباز و هي البطلة ” فيرا جسلافسكا ” من الجكوسلوفاكيا حيت تمكنت الفوز على لاعبات الجمباز السوفياتي .. و حصلت 3 ذهبية و1 فضية .

عربيا : فاز العداء التونسي ” محمد قمودي ” بمدالية فضية في سباق 10 كم .. وفاز مواطنه الملاكم ” حبيب قلحية ” بمدالية برونزية في وزن خفيف متوسط .. ولم يحصل ابطال مصر على اي مركز .

العراق : شاركت بوفد مؤلف من 18 اداريا و 12 رياضيا و تراس الوفد اسماعيل رزوقي .. و شارك ضمن الوفد الاداري و التدريبي عادل سليمان و عرفان عبد القادر و صالح فرج و مجيد السامرائي و مؤيد البدري والدكتور هاشم يحيى نزهت و فهمي القيماقجي و نشأت ماهر و شوقي عبود و حسام محمد الجبوري وعبد الستار الشيخلي وحسين علي نوح و عادل بشير و خالد عبد الكريم .. اما الابطال ففي العاب القوى : خالد توفيق لازم و سمير فنست وخضير سلاطه و جاسم كريم .. وفي الملاكمة : شارك عبد الخالق جواد و هادي عبد الجبار و عزيز عباس الفيلي و زهير ايليا و محمد رشيد و شاكر محمود و ناظم محمود ولم يحصل ابطال العراق على اي مركز متقدم .

تركيا : حصلت على 6 اوسمة متنوعة ” 2 ذهبية 3 فضية و 1 برونزية ” .

ايران : حصلت على 2 برونزية .

فازت امريكا ” بلقب الدورة ” برصيد 36 ذهبية .. و جاء الاتحاد السوفياتي بالمركز الثاني برصيد 30 ذهبية .. و اليابان بالمركز الثالث برصيد 16 ذهبية .

عام 1968 اقيمت الدورة ” 19 ” في المكسيك ” و بمشاركت 112 دولة من ضمنها المانيا الشرقية .. اجريت المسابقات على ارتفاع ” 2250 م ” عن سطح البحر وكان لهذا الارتفاع الشاهق اثر ايجابي كبير في تحقيق ارقام قياسية في بعض الالعاب ذات العلاقة الكبيرة بالجاذبية الارضية .. ولكن من جانب اخر اثر سلبا على سباقات الركض للمسافات الطويلة ذات العلاقة القوية باجهزة الدورة الدموية وخاصة ” القلب ” و الجهاز التنفسي ” بسبب قلة الاوكسجين ” .. والجدير بالاشارة جرت هذه الدورة في ظروف ” حرب الفيتنام ” – و اجتياح ” جيكوسلوفاكيا ” من قبل المعسكر الاشتراكي الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفياتي .. و اغتيال المفكر و الناشط الامريكي ” مارتن لوثر كينغ ” هذا المفكر المناضل الذي حارب العنصرية ودعا الى ازالة التفرقة ضد العرق الاسود في امريكا و العالم .. في هذه الدورة اعتمد التوقيت الالكتروني .. والمضمار المغطى بمادة ” التارتان ” .. واجريت فحوصات للتاكد من الانوثة .. و كما اشرنا .. كان للارتفاع الشاهق لمدينة المكسيك عن سطح البحر اثر كبير في تسجيل 38 رقما قياسيا اولمبيا و 34 رقما قياسيا عالميا .. وقد حقق البطل الامريكي ” بوب بيمون ” رقم قياسي عالمي في الوثب الطويل ” 90 . 8 م ” وقد ظل هذا الرقم حتى عام 1991 و في هذا العام و خلال بطولة العالم لالعاب القوى في طوكيو – اليابان سجل البطل الامريكي ” مايك باول ” رقم اولمبي و عالمي قياسي 91 , 8 م .. كذلك حقق الفريق الامريكي في سباق تتابع 4 في 100 م زمنا قياسيا ” 24 : 38 ثانية ” .. وفي سباق تتابع 4 في 400 م حقق الامريكان ايضا رقما قياسيا عالميا ” 16 , 56 : 2 دقيقة ” ظل هذا الرقم حتى عام 1992 .. وفي سباق 100م سجل الامريكي ” هايز ” رقما قياسيا عالميا 95 , 9 ثانية .. و في سباق 110 م حواجز فاز ” ويلي ” و سجل زمنا قياسيا 33, 13 ثانية .. و في سباق 200 م سجل العداء الامريكي ” طومي سميث ” 83, 19 ثانية – رقم قياسي عالمي .. وفي سباق 400 م فاز الابطال الامريكان على الجوائز الثلاثة ذهبية للعداء ” لي ايفانز ” 86, 43 ثانية و فضيه للعداء ” لورانس جيمس ” 97 , 43 ثانية و برونزية للعداء ” فريمان ” 41 , 44 ثانية وجميعهم من السود الامريكان .. وفاز العداء الكيني بذهبية لبلاده في سباق 1500م .. كما فاز البطل الامريكي ” ديك فوسبوري ” بذهبية الوثب العالي حيث ابتكر طريقة فنية جديدة سميت باسمه ” بطريقة فوسبوري ” وتسمى ايضا ” بالطريقة الظهرية ” و سجل بهذه الطريقة الجديدة رقما اولمبيا و عالميا 24. 2 م .. ولا تزال تعتبر هذه الطريقة والى يومنا .. افضل اسلوب لتحقيق ارقام قياسية اولمبية وعالمية في الوثب العالي .. و فاز البطل الامريكي ” روبرت سيفرين ” بذهبية القفز بالزانة مسجلا رقم قياسي اولمبي و عالمي ” 40 , 5 م ” واستخدم في هذا السباق ولاول مرة ” الزانة المصنوعة من الالياف الزجاجية ” .. وحصل الامريكي ” اورتر ” ذهبية رمي القرص وحقق في هذه المسابقة 78, 64 م .. وسجل البطل السوفياتي ” فيكتور سانييف ” في الوثبة الثلاثية رقما قياسيا عالميا 39 , 17 م .. وفازت البطلة الجكوسلوفاكية ” فيرا جسلوفسكا ” 4 مداليات ذهبية في مسابقات الجمباز على الاجهزة .. واحتجت بشدة على الغزو السوفياتي لبلادها .. و احتج ايضا العداءان ” تومي سمث ذهبية 200 م و مواطنه جون كارلوس برونزية نفس السباق ” اثناء التتويج و عزف النشيد الامريكي ضد التميز العنصري في العالم و خاصة في بلادهم امريكا .. ومع الاسف الشديد رفضت اللجنة الاولمبية الدولية تصرفهما باعتبار السياسة ممنوع في الالعاب الاولمبية وتم طردهما من الاشتراك في الالعاب الاولمبية مدى الحياة .. وكان هذا القرار والاجراء قاسيا و عنصريا وبعيدا عن المبادئ الرياضية و الانسانية و الحضارية ” ضد العرق البشري الاسود ” .. ومن الحوادث السياسية الاخرى شهدت الدورة اضرابات و احتجاجات و اشتباكات مع الشرطة ادت الى سقوط 267 قتيلا و 1200 جريحا وتم اعتقال 300 من المعارضين على يد الجيش المكسيكي قبل انطلاق فعاليات الدورة .

عربيا : حقق البطل التونسي ” محمد قمودي ” مدالية ذهبية في سباق 5 كم ، و حصل ايضا مدالية برونزي في سباق 10 كم .

العراق : شاركت في هذه الدورة بصورة رمزية وكان رئيس الوفد الدكتور ” محمد سبع ” الذي كان استاذا بجامعة مورهيد في امريكا اما الرياضيون ” اسماعيل القرغولي ” الذي كان طالبا يدرس علوم التربية الرياضية في امريكا انذاك , شارك في المصارعة الرومانية ” وزن 63 كغم ” و احتل المركز 7 من بين 29 مصارعا اشتركوا في الوزن ذاته .. وفي مسابقة رفع الاثقال شارك ” زهير ايليا ” الذي كان ايضا طالبا يدرس في امريكا .. وفي مسابقة الدراجات شارك ” جواد تاجران ” .. ولم يحصلوا جميعا على اي مركز متقدم .

ايران : حصلت على 5 ميداليات متنوعة ” 2 ذهبية و 1 فضية و 2 برونزية ” .

تركيا : حصلت على 2 ذهبية .

فازت امريكا ” بلقب الدورة ” برصيد 45 ذهبية .. وجاء الاتحاد السوفياتي بالمركز الثاني برصيد 29 ذهبية .. و اليابان بالمركز الثالث برصيد 11 ذهبية .

يتبع .