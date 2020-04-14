قدسية الحياة هي فوق جميع القدسيات والمقدسات : نصّ نثري مفتوح

بقلم مهدي قاسم

أين الله في هذا الوقت الحرج والعصيب ؟!..

أنه سؤال قد طرحه بعض على نفسه وهو يمر بمحنته الفردية

وبعض آخر طرحه بصيغ فلسفية و على شكل تجليات روحية..

ولكن في وقتنا الراهن يصبح هذا السؤال أكثر واقعيا:

ـــ حقا أين الله في هذا الوقت الحرج والعصيب ؟!..

حيث تمر البشرية في محنتها الكارثية و الكونية في آن

..

قد يكون هذا السؤال مستفزا لبعض

و ربما إن بعضا آخر سيجده سؤالا مشروعا ومحقا ..

احتمال أن بعضا ثالثا سيُحير بالجواب إحراجا ويفضّل الصمت

جوابا !

بينما هناك من سيجد جوابا جاهزا و سهلا

كأن يجيب ــ مثلا ــ أن الله موجود في قلوبنا

و كذلك موجود في كل الأشياء الموجودة في الطبيعة ..

ولكن سؤالنا هنا لا يتعلق بوجود الله

إنما بعدم تدخله فقط في الوقت الحالي ..

مثلما فعل في أزمنة غابرة مرارا في محن وكوارث سابقة مرت

بها البشرية وتأوهت ألما جماعيا ..

لتركه رعاياه هكذا ضعفاء مرتبكين و مضطربين

في أقفاص ذعرهم من موت يتربص في

كل منعطف و ركن و زاوية

و مستنفر بين تلافيف هواء

و انخفاضات غيوم وعطسة نجوم ..

حتى بيوته الكبيرة أضحت خاوية

إلا من فراغ شاسع و صمت ثقيل و سكون موحش !..

وهو أمر حسن لأنه يثبت رؤيتنا وتصورنا

الذي طالما رددناه ، أكدنا عليه :

ـــ أن قدسية الحياة هي فوق جميع القدسيات و المقدسات !