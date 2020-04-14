مكتب السيستاني يدعو للافراج عن شخص نشر ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع

وثيقة صادرة من مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني تتضمن مخاطبة لقاضي محكمة جنح الحلة.

وجاء في الوثيقة بأن المرجع لا يرضى بأن يعاقب شخص بسبب نشره ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع، مطالبا بالافراج عنه.

وأدناه نص الوثيقة: