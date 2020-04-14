وزارة الصحة تبدي تخوفا شديدا من رفع حظر التجوال في العراق

أبدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تخوفها من تفشي فيروس كورونا نتيجة كسر حظر التجوال بالعاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي لـشفق نيوز، إنه “لدينا تخوف جدا من تفشي فيروس كورونا خلال هذه الفترة نتيجة كسر حظر التجوال في بعض مناطق العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية”.

وأضاف أن ” كل الأمور المتعلقة بحظر التجوال تحظى بتقييم ودراسة وتعد إحدى الوسائل الضرورية للتعامل مع الوباء ومنع تفشي فيروس كورونا في البلاد”.

وبين الفلاحي، أن “إمكانية رفع حظر التجوال وتمديد الحظر وإعادة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بالوضع الوبائي بالعراق”.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، عن ارتفاع مجموع الإصابات الكلي في العراق إلى ١٣٧٨، بينها ٧٨ حالة وفاة، و٧١7 حالة شفاء.