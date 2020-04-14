وزير الدفاع: هناك زيادة في “العمليات الإرهابية” مؤخراً

أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، الاثنين، أن هناك زيادة في العمليات الإرهابية مؤخراً.

وقال الشمري بحسب بيان لوزارة الدفاع خلال تفقده المديرية العامة للاستخبارات والامن ومديرية الاستخبارات العسكرية، إن “هناك زيادة في العمليات الإرهابية مؤخرا وعمليات التسلل وضرورة معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك”.

وأضاف أنه “يجب وضع التقييم الكامل لجميع الحوادث الإرهابية في قواطع العمليات”، مؤكداً على “عدم السماح لعصابات داعش الإرهابية باستغلال الظرف الحالي الذي يمر به البلد في مكافحة وباء كورونا”.

وأشار وزير الدفاع إلى “ضرورة تكثيف الجهد الاستخباراتي وجمع المعلومة الدقيقة وتحليلها مع وجوب استخدام كافة الجهود العسكرية من القوة الجوية”.