إيران تسجل 94 وفاة و1512 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الاربعاء، عن تسجيل 94 وفاة و1512 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، إنه “تم تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران، و1512 اصابة جديدة بالفيروس”.

وأضاف جهانبور أن “3643 مصابا بفيروس كورونا يخضعون للعناية في المستشفيات”.

ولفت جهانبور إلى “ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران الى 76389 حالة والوفيات الى 4777 وتعافي 49933 مصابا”.