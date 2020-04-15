الحياة تعود إلـى الشورجة متحدية الحظر

عادت الحياة مجددا إلى سوق يعود إلى ثالث خلافة في تاريخ الإسلام، في قلب العاصمة بغداد، بعد إغلاق دام أسابيع إثر الحظر الوقائي المفروض في عموم البلاد، ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

حركة العربات التي تسحبها سواعد العمال القدماء في العمل، أمام المحلات الأثرية، والبسطات العائد تأسيسها إلى سنوات طويلة، بثت الروح في سوق الشورجة، الكائن وسط بغداد، بالتزامن مع إعادة افتتاح البورصة، ومحلات الصرافية، والوساطة المالية، استثنائيا من حظر التجوال.

وأفادت مراسلة (سبوتنيك)، في العراق، بأن سوق الشورجة الخاص بمبيعات الجملة، لمختلف أنواع السلع، والمواد الغذائية، والمستلزمات الحرفية النادرة غير المتوفرة في باقي الأسواق الشعبية، والتجارية الأخرى في عموم البلاد، عاود العمل، في ظل الحظر الوقائي الذي تباينت أنباء انتهائه الأحد المقبل.

يعتبر سوق الشورجة العائد تاريخ تشييده إلى العصر العباسي ثالث خلافة في تاريخ الإسلام، والمميز بالبناء الأثري لمحلاته، والأبنية التي تملأ الطرقات المؤدية إلى السوق، ما بين الأعمدة العملاقة على جانبي شارع الرشيد حيث مبنى البنك المركزي، والدرابين العتيقة ذات الأبواب الخشبية المزخرفة، والأبنية المتوجة بنوافذ من الشناشيل، وجهة جميع التجار، وأصحاب الأعمال، والحرف، والأسواق للتبضع منه بأسعار رخيصة جدا.

وقال تجار في السوق، إن أنباء واردة لهم من الجهات الرسمية المعنية، أن الشورجة سيتم افتتاح المحلات فيها منذ الصباح الباكر، وحتى الثالثة عصرا حسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد، بداية من الأسبوع المقبل، لحين شفاء جميع المصابين من فيروس كورونا المستجد الذي انخفضت الإصابات به في عموم العراق.