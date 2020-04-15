الديمقراطي الكردستاني: ليس لدينا شروطا لدعم الحكومة بل حقوقا وواجبات

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، الثلاثاء، ان الكرد ليس لديهم شروط مسبقة للمشاركة بالحكومة المقبلة ودعمها، بل حقوق وواجبات والتزامات متبادلة رسمها الدستور، مرجحة الوصول الى نتائج ايجابية جيدة بالحوارات بين رئيس الوزراء المكلف وحكومة اقليم كردستان.

وقالت البرلمانية فيان صبري ان “القوى الكردستانية موقفها منسجم وستكون لها رؤية واضحة وموحدة باتجاه المطالبة بالحقوق الدستورية للاقليم في قضايا الموازنة وحقوق البيشمركة والفلاحين وتطبيق المادة 140 ورواتب الموظفين، اضافة الى مواد من الدستور لم تنفذ”، مبينة ان “القوى الكردستانية دعمت المكلف الجديد مصطفى الكاظمي من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية العليا”.

واضافت صبري، ان “الكرد ليس لديهم شروط للمشاركة بالحكومة المقبلة ودعمها، لكنها حقوق وواجبات والتزامات متبادلة رسمها بالدستور ، اضافة الى الاتفاقات السابقة التي ابرمت مع الحكومات المتعاقبة واقليم كردستان واخرها حكومة عادل عبد المهدي في شهري اذار ونيسان من العام الماضي”، لافتة الى ان “لدينا ثقة بحصول تقارب بوجهات النظر خلال المباحثات مع الرئيس المكلف وسنحاول ان نجمع النقاط المتشابهة وصولا الى ايجاد حلول للمشاكل المتبقية”.

واكدت صبري، ان “رئيس الوزراء المكلف معروف بالكفاءة والقدرة على ادارة الامور، يقابله رئيس حكومة الاقليم المعروف بخبرته الكبيرة في ادارة الحوارات مايجعلنا نشعر بالتفاؤل في الوصول الى نقاط توافق جيدة وايجابية بين الطرفين خلال حوارات تشكيل الحكومة المقبلة”.