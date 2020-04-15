الرئيس العراقي يعمل لإلغاء تعليق “رويترز”

قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه يعمل مع فريقه القانوني “لإلغاء” تعليق رخصة تشغيل رويترز وإعادتها للعمل في العراق.

في 2 أبريل/ نيسان، تم تعليق رويترز لمدة ثلاثة أشهر بعد قصة تحدثت عن وجود إصابات اكبر من المعلن لفيروس كورونا.

ووصف صالح القرار بأنه “مؤسف” وقال إنه اتخذته هيئة الاتصالات والإعلام في البلاد “المستقلة عن الحكومة”.

وقال خلال مقابلة مع كريستيان أمانبور المقدمة البارزة في شبكة CNN إن الإبلاغ عن حالات كوفيد 19 والوفيات “يجب أن يقوم على الشفافية والانفتاح”.

وقال صالح ان المسؤولين شعروا بالضيق من رويترز لان التقرير “تضمن ضمنا تزيفا متعمدا للسجلات من قبل الحكومة.” واستشهد الرئيس بتقارير من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة “تؤكد أنه لم يكن هناك أي دليل على الإطلاق على تزوير متعمد للسجلات”.

وقال أيضا إن التناقض في الأرقام “هو المعيار في العراق وكذلك في دول أخرى لأننا لم نكن في حالة مراقبة نشطة في وقت مبكر”.

وقالت وكالة رويترز إنها تأسف لقرار تعليق عمليها في العراق، وأنها متمسكة بالقصة التي وصفتها بأنها “تستند إلى مصادر طبية وسياسية متعددة”.

تقول القصة التي نشرها مكتب رويترز في بغداد إن “العراق لديه آلاف الحالات المؤكدة لـ Covid-19 ، وهو عدد مرات أكثر بكثير من المعلن.

والتقى صالح الثلاثاء بطاقم طبي وأشاد بجهودهم لمحاربة الفيروس، مضيفا أن “المعركة لم تنته بعد، ولدينا تحديات كثيرة أمامنا، ولم يتحقق النصر النهائي على الوباء حتى الآن”.