الصحة تسجل 22 إصابة بفايروس كورونا و49 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة شفاء. وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أنها “تشيد بجهود ملاكاتها المختلفة الذين تصدوا للوباء وعملوا بجد واجتهاد لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع المواطنين”.

وأضافت أنها “بدأت بتطبيق علاج بلازما النقاهة لمرضى كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية المختصة ولمدة أكثر من شهر، وتتم متابعة ومراقبة جميع الحالات بدقة ودراستها علميا”.

وأوضحت الوزارة، أنه “تم فحص (1756) نموذجا للحالات المشتبه بها في كافة المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت لهذا اليوم (22) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/الرصافة 1، بغداد/الكرخ 3، مدينة الطب1، السليمانية1، واسط2، كركوك2، البصرة 10، بابل1، الديوانية1”.

وتابعت أنه “لا توجد أي حالة وفاة”، مؤكدة أن “حالات الشفاء بلغت 49 حالة”. وأشارت إلى أن “مجموع الإصابات بلغ 1400، ومجموع الوفيات 78، ومجموع حالات الشفاء 766”.

وفي سياق متصل تلقت (المدى) معلومات بشأن تخفيف حظر التجوال لم يتسن للصحيفة التأكد منها. واشارت المعلومات انه ابتداءً من يوم 20/4 سيتم فرض حظر التجوال من السادسة مساءً الى العاشرة صباحاً فيما يسمح للمدنيين بالتنقل خلال ساعات النهار مع الالتزام باجراءات الوقاية الصحية.