وهذا موقع بريطانيا بالعربي نقلا عن صحيفة ” ميرور” البريطانية وتحت عنوان جامع مانع (17 خرافة عالمية عن كورونا ) جاء في فقرة “الخرافة الرابعة ” منه ما نصه ( يدعي بعضهم أن عدم شرب كمية كبيرة من المياه يسمح للفيروس بالانتقال إلى الشعب الهوائية والرئتين،ولكن لا يوجد دليل علمي على أن شرب الماء يمكن أن يساعد في الوقاية من فيروس كورونا) انتهى نصه .
وهذه مديرة مبادرة ستانفورد للتواصل الصحي، بجامعة ستانفورد الأميركية الدكتورة سيما ياسمينة،وفي مقالة طبية نشرت قبل أيام ونقلها موقع “وايرد” وهي مجلة أمريكية تأسست عام 1993 ومقرها سان فرانسيسكو ما نصه ( إنه وفي مواجهة الكثير من أجواء الخوف وعدم اليقين، فقد يقع حتى أذكى الناس في فخ المعلومات المضللة وأن ترطيب الفم والمريء بالماء ليس كافيا وان إزاحة الماء لتلك الجسيمات إلى المعدة كما يقول البعض، ليست أمراً فعالا) انتهى نصه .
المجمع الفقهي العراقي يفتي بوجوب الصوم في رمضان
وهذا موقع بريطانيا بالعربي نقلا عن صحيفة ” ميرور” البريطانية وتحت عنوان جامع مانع (17 خرافة عالمية عن كورونا ) جاء في فقرة “الخرافة الرابعة ” منه ما نصه ( يدعي بعضهم أن عدم شرب كمية كبيرة من المياه يسمح للفيروس بالانتقال إلى الشعب الهوائية والرئتين،ولكن لا يوجد دليل علمي على أن شرب الماء يمكن أن يساعد في الوقاية من فيروس كورونا) انتهى نصه .