المركزي يوجه المصارف بـ تلبية طلبات الزبائن طوال الأسبوع

وجه البنك المركزي، امس الثلاثاء، المصارف بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الرسمية.

وتضمنت وثيقة صادرة عن البنك المركزي ، أنه “بناءً على ما تضمنته قرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 المثبتة في الفقرة (1) من كتاب وزارة الصحة\ مدير مكتب الوزير المرقم بالعدد (422) في 24 آذار الماضي والتي استثنت موظفي المصارف كافة من قرار حظر التجوال، ومن أجل المحافظة على ديمومة وانسيابية العمل، تنسب الآتي: توجيه مصارفكم بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية للحد من انتشار وباء كورونا.

وقبل يومين، دعا المختص بالشأن الاقتصادي غدير العطار إلى اهمية التبادل الرقمي المصرفي بسبب اغلاق المصارف بسبب فايروس كورونا.

وقال العطار في بيان إن “من المهم تأسيس منصة (أعرف زبونك) الإلكترونية تعتمد تقنية (البلوك تشين) والّتي تعرف باللغة العربية باسم سلسلة الكتل هي البيانات الّتي يتم تخزينها والحفاظ عليها من خلال شبكة لا مركزية من أجهزة الحاسوب”.

وأضاف العطار “تُسهل هذه التقنية على الزبائن من الشركات فتح الحسابات المالية وتعزيز قدرات التعرف على الزبون من قبل المصارف وهذا سوف يساعد على تعزيز تجربة الزبائن المصرفية وتسهيل العمليات التنظيمية المرتبطة بها عبر استخدام تقنيات مدعوة بـ(البلوك تشين)”.

وأشار العطار إلى أن “هذا الأمر يساهم في تأسيس معيار عالمي جديد في تكنولوجيا الخدمة المصرفية داخل العراق”.