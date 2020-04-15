بسبب الهاتف النقال.. شخص يقيد ابنته بالسلاسل لمدة 23 يوما وشرطة بغداد تتدخل

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، عن استجابتها لاستغاثة فتاة مقيدة بالسلاسل منذ ٢٣ يوما، فيما اشارت الى انه تم اعتقال والدها على الفور.

وقال مدير اعلام القيادة الرائد عزيز ناصرظ في بيان انه “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد وبعد ورود اتصال هاتفي الى الوكالة وتحديدا إلى مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري حول وجود فتاة مقيدة بالسلاسل في احد مناطق بغداد منذ ٢٣ يوم، شكل قائد شرطة بغداد فريق عمل من قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في الكرخ والتابع للقيادة واحد مراكز الشرطة”.

واضاف انه “بعد اخذ امر القاضي بالتوجه فورا الى مكان احتجازها وبالفعل تحركت القوة وحررت الفتاة وتوجهت إلى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في الكرخ وبصحبة والدها الذي أفاد أنه من باب الحرص على الفتاة تصرف بهذه الطريقة حسب ادعاءه وان سبب هذا التصرف كان بسبب الاستخدام الخاطىء للهاتف النقال”.

وتابع انه “تم تدوين الافادت ورفع الأوراق امام أنظار القاضي لاتخاذ القرار المناسب”.