خبير قانوني: تخفيض انتاج النفط ليس من صلاحيات حكومة عبد المهدي

اكد الخبير القانوني، علي التميمي، الأربعاء، ان اتخاذ قرار بتخفيض انتاج النفط، ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي.

وقال التميمي في بيان إن “قرار حكومة تصريف الأعمال بتخفيض إنتاج النفط العراقي مليون برميل يوميا بناءً على قرار منظمة أوبك، يخالف مفهوم تصريف الاعمال فليس من صلاحيات هذه الحكومة المصادقة على مثل هذا القرار”.

وأضاف ان “هذا القرار سيكون له تداعيات على الاقتصاد الوطني ويبدأ تنفيذه بداية الشهر الخامس، ثم يخفض بعد ذلك إلى نسب أعلى لمدة عام كامل حتى نهاية ٢٠٢٠”.

وأوضح أن “هذا الامر يحتاج من البرلمان التدخل الفوري لحسم ملف رئيس الوزراء المكلف …لإنقاذ ما قد يحصل من تداعيات”.