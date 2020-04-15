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صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العراقي سيصاب بتباطؤ حاد في 2020

رجح صندوق النقد الدولي، الأربعاء، ان يصاب الاقتصاد العراقي بتباطؤ حاد خلال عام 2020 الجاري.

وذكر الصندوق في تقرير له، انه “من المتوقع ان يكون هناك تباطؤاً حاداً في الاقتصاد العراقي هذا العام، يليه انتعاش قوي في عام 2021”.

وأضاف ان “العراق ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي له في عام 2019 الى 3.9 % الا انه من المتوقع ان ينخفض هذا العام بنسبة 4.7% فيما سينمو العام المقبل 2021 بشكل كبير بنسبة 7.2%”.

وتوقع ان “يبلغ تضخم اسعار ِالمستهلك 0.8 % عام 2020 و 1.0 % عام 2021”.

وأشار الى ان “جائحة COVID-19 سيتسبب في ارتفاع التكاليف البشرية وارتفاعها في جميع أنحاء العالم ، وتؤثر تدابير الحماية اللازمة بشدة على النشاط الاقتصادي”.

ولفت الى انه “نتيجة للوباء، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة -3٪ في عام 2020 ، وهو أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008-2009”.

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