لجنة مراقبة البرنامج الحكومي تدعو لـ التريث بقبول خفض إنتاج النفط

دعا عضو لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي البرلمانية محمد شياع السوداني، المسؤولين الى التريث بالموافقة على اتفاق اوبك+ الأخير.

وقال السوداني في تغريدة على حسابه في (تويتر): “أدعو الاخوة في رئاسة مجلس الوزراء الى التريث في الموافقة على اتفاق أوبك الأخير القاضي بالتنازل عن ربع إيرادات العراق بدون مقابل، لما فيه من إضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد”.

واقترح السوداني “إحالة الموضوع الى لجان مختصة لدراسة آثار هذا القرار”.

وقال مراقبون إن حصة العراق من تخفيض إنتاج النفط بعد اتفاق اوبك+ هي:

المرحلة الاولى: لمدة شهرين “أيار وحزيران” يتم تخفيض ١.٠٦١ مليون برميل يومياً .

المرحلة الثانية: تبدأ من تموز وتنتهي لنهاية العام ويبلغ التخفيض ٨٤٩ ألف برميل يومياً. المرحلة الثالثة: تبدأ من العام المقبل وحتى نيسان ٢٠٢٢ ويبلغ التخفيض ٦٣٧ الف برميل يومياً.

وبحسب مختصين ان دول أوبك تنتج أكثر من 26 مليون برميل يومياً، بينها 4.6 مليون من العراق ثاني أكبر دول المنظمة، ونحو 11 مليوناً من السعودية، أكبر دولها، أما مجموع ما تنتجه الدول الـ 20 المجتمعة، فيبلغ نحو 43 مليون برميل يومياً، من مجموع الإنتاج العالمي في اليوم الواحد، البالغ قرابة 97 مليون برميل باليوم.

واتفقت الدول المجتمعة على تقليل انتاجها بمعدل 10 ملايين برميل يومياً، لافراغ المخزونات الدولية التي سجلت فائضاً، بسبب تعطل معظم الصناعات في العالم جراء انتشار كورونا، وكثرة المعروض من النفط مقابل الطلب عليه.

بالمقابل، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، أن وزارة النفط ستعمل دراسة لتخفيض الإنتاج النفطي، لكنه أشار إلى أن العراق سيحافظ على صادراته النفطية بعد التخفيض.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن “تخفيض الإنتاج سيكون على عدة مراحل أولها بتخفيض مليون برميل لمدة شهرين، الا ان العراق سيحافظ على صادراته النفطية بعد هذا التخفيض”.

وأضاف أن “التخفيض سيكون نسبة وتناسباً حسب دراسة ستعد من قبل وزارة النفط لتخفيض الإنتاج النفطي، كما أن الإقليم جزء من العراق وسيشمل بالتخفيض وفق دراسة الوزارة”.

وأوضح صالح، أن “العراق سيخفض من الإنتاج النفطي بالنسبة 22%”، مبينا أن “التخفيض بشكل عام هو يمثل 15% من الإنتاج العالمي للنفط”.

الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد امس: إن “الأنباء التي تم تداولها حول سعي العراق للحصول على استثناء من خفض إنتاج النفط من دول أوبك بسبب وضعه المالي عارية عن الصحة”.

وأضاف أن “التخفيض شمل الدول المنتجة بنسبة 23% من إنتاجها التي تم تحديده في العام 2018 من ضمنها العراق”.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ثامر الغضبان، قد قال الإثنين إن الواقع الجديد للسوق النفطية والتحديات التي فُرضت عليها بعد أزمة وباء كورونا، تحتم على جميع الدول المنتجة للنفط اتخاذ قرارات جريئة من أجل معالجة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.

واضاف الغضبان في بيان، أن كورونا تسبب في ركود الاقتصاد العالمي، وتراكم مخزونات النفط الخام بسبب تقييد النشاطات الصناعية والتجارية وحركة الطيران وغيرها من النشاطات.

وأضاف الغضبان بعد مشاركته في اجتماع (أوبك +) أنه “كان يهمنا جداً التعاون مع بقية الدول الأعضاء لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر اضطراري، وفي الوقت ذاته نجتهد في إيجاد بدائل من شأنها أن تزيد واردات الدولة من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر بمستويات التصفية ومستويات استخدام النفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية، وأن إدامة إيصال الوقود الى محطات الكهرباء وبالذات الغاز هي من ضمن أولوياتنا، كذلك هناك مراجعة دقيقة لإنتاجية الحقول النفطية، مع منح الأفضلية للنفط الذي يدر مورداً مالياً عالياً على أساس النوعية”.

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الدول الرئيسة المصدّرة للنفط في العالم تعتزم خفض إنتاجها بمقدار 20 مليون برميل يومياً وليس 10 ملايين وهي الكميّة التي نصّ عليها اتّفاق أبرمته أخيراً بهدف رفع أسعار الذهب الأسود.

وشدّد ترامب الذي توسّط في الاتفاق الذي أبرمته الدول المنضوية في منظّمة أوبك مع شركائها من خارج هذه المنظّمة، على أنّ الاتّفاق أكبر من المتوقّع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كورونا. وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر “بعد أن شاركتُ في المفاوضات، أقول إنّ أوبك وشركاءها يتطلّعون إلى خفض 20 مليون برميل يومياً، وليس 10 ملايين كما تردّد”.

وتابع “شكراً لجميع من عملوا معي على إعادة هذا القطاع الكبير جداً إلى مساره، خصوصاً روسيا والسعودية”.