لولا افلاس الشركات الأمريكية لما تم تخفيض أنتاج البترول،

نعيم الهاشمي الخفاجي

البترول الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية نعمة من الله، امريكا الآن تصدر ١٢ مليون برميل نفط يوميا من البترول الصخري إضافة للغاز، نشرت مواقع خبرية هذا الخبر ( ‏.

ثلاث شركات امريكية للبترول والغاز تعلن افلاسها تماما وبرأس مال يقدر 11 مليار دولار ….

وهناك شركات اخرى في عدة قطاعات تتهيأ الإفلاس) لولا افلاس هذه الشركات وتسبب ضغط على إدارة ترمب لما أمر دول الخليج في تخفيض الإنتاج للثلث؟؟؟ رب ضارة نافعة، لولا وجود البترول الصخري في امريكا لتم جعل سعر برميل البترول بدولار واحد لإسقاط روسيا وانصارها، رغم أن البترول العربي عائداته في البنوك الامريكية، اصلا اموال نفط دول الخليج هي في البنوك الامريكية وتم حوسمتهم بطرق متعددة لكنها بالمحصلة شفط الاموال الخليجية، لنحمد الرب هههههه على وجود البترول الصخري في امريكا، وعلى الحكومة العراقية دعم القطاع الخاص اكيد مسرحيات تخفيض أسعار البترول تتكرر مستقبلا، القنوات الفضائية العراقية نقلت تصريحات للوزير محمد شياع السوداني يقول وزير النفط العراقي قبل بتخفيض الصادرات العراقية مليون وستين الف برميل والسعودية هي المسؤولة عن تخفيض الاسعار ويفترض استثناء العراق؟ هل الكلام في مقهى يا اخي السيد الوزير؟ لولا افلاس الشركات الامريكية انت كل عقلك ترمب يعمل على رفع اسعار البترول؟ القرار الزم السعودية تخفيض ثمانية ملايين برميل يوميا، لربما الرقم المفخفض تاخذه شركات ترمب في اخر سعر في انخفاظ الاسعار ان يأخذ الثمان مليون برميل ولربما بشكل مجاني ويخزنها في امريكا ليستفيد من هذه الثروة لخدمة شعبه، بكل الاحوال ياليت تكون حصة العراق نصف مليون برميل فقط المسموح بها للتصدير، رغم انف ساسة العراق يضطرون لدعم القطاع الخاص والصناعة والزراعة ليس حبا وانما للبقاء في كراسيهم، تخفيض الصادرات جائت في اوامر ترمبية خالصة

وما ربُك بظلام للعبيد.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.