اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن مقتل واصابة خمسة من قوة حماية سنجار بانفجار منزل في جبل سنجار.

وقالت الخلية في بيان ان “عنصرين من قوة حماية سنجار استشهدا واصيب ثلاثة اخرون، بانفجار دار مفخخة في قرية عزيز بناحية القحطانية جنوبي جبل سنجار ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى”، مبينة ان “احد رعاة الاغنام اصيب في منطقة المنايف باطلاق نار مباشر من قبل عناصر داعش”.

وعلى صعيد اخر، اكدت الخلية ان “قوة من قيادة عمليات الانبار عثرت على وكر للارهابيين ونقطة وقود عبارة عن براميل مغطاة في احدى المقالع شمالي الطريق السريع”، مشيرةى الى انه “تم تدمير الوكر دون حادث يذكر”.

وبينت الخلية ان “القوات الامنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من العثور على حزام ناسف وست عبوات لاصقة قديمة من مخلفات عصابات داعش الارهابية، خلال تفتيش حي 12 ربيع الاول، ضمن قاطع المسؤولية”، موضحة انه “تم التعامل مع المواد المضبوطة اصوليا”.