منصب محافظ ذي قار يعود الى واجهة الخلاف بين الحكومة والمتظاهرين

ذي قار / حسين العامل

عاد الخلاف على اسماء المرشحين لشغل منصب محافظ ذي قار الى واجهة الجدل بين الحكومة والمتظاهرين، وفيما اكد نواب المحافظة تسلمهم اكثر من 10 طلبات ترشيح للمنصب المذكور وانهم لم يحسموا اختيار أي منهم حتى الان، استبق متظاهرو ساحة الحبوبي الاحداث برفع صورة احد المرشحين ووشموها بعلامة (×) للتعبير عن رفضهم للمرشحين الذين يفرضهم نواب البرلمان على محافظة ذي قار وساحة التظاهرات.

وفي حديث لـ(المدى) نفى النائب عن محافظة ذي قار عبد الهادي موحان السعداوي حسم ملف اختيار المرشح لشغل منصب محافظ ذي قار الشاغر منذ نحو خمسة اشهر واوضح قائلا ان “رئيس الوزراء طلب مؤخرا من نواب محافظة ذي قار البالغ عددهم 19 نائبا ترشيح اسم محدد لشغل منصب محافظ ذي قار”، مبينا ان “اكثر من 10 مرشحين تقدموا بطلباتهم حتى الان عبر مكاتب نواب المحافظة وهؤلاء معظمهم من موظفي الدولة المستمرين بالعمل الوظيفي”.

واكد السعداوي ان “الامر لم يحسم بعد كون الترشيح للمنصب مازال مفتوحا امام الراغبين بالترشيح”، واردف ان “اي مواطن يرغب بالترشيح لشغل منصب المحافظ ولديه قدرة على إدارة المحافظة ما عليه الا ان يقدم طلب ترشيحه لاحد نواب المحافظة لغرض عرضه ضمن طلبات الترشيح التي سينظرها النواب في جلسة اختيار المرشح المناسب للمنصب”.

واوضح النائب عن محافظة ذي قار ان “نواب المحافظة اتفقوا على ان يكون المرشح لمنصب المحافظ من خارج دائرة رجال الاعمال والمقاولين وان لا يكون منتمياً لحزب معين وان يكون مقبولا من اهالي محافظة ذي قار وذو خبرة وكفاءة وغير مطعون بنزاهته وغير جدلي”، منوها الى ان “استبعاد العاملين في مجال البزنس والمقاولات جاء لتجنب شبهة شراء المنصب لتحقيق مكاسب مادية”.

واشار السعداوي الى ان “نواب المحافظة استبعدوا الانتماء الحزبي للمرشح وان الترشيح سيكون وفق المعايير المذكورة انفاً وليس وفق الانتماء او الولاء السياسي”، مؤكدا ان “ملفات المرشحين جميعها قيد الدراسة حاليا، وان مسألة اختيار المرشح تدور حاليا ضمن الاطار العام ولم يتم تحديد اسم معين حتى هذه اللحظة”. وعن ما يتداول اعلاميا حول ترشيح القاضي ناظم الوائلي لمنصب المحافظ قال النائب عن محافظة ذي قار ان “ناظم الوائلي هو احد الاسماء المطروحة ضمن قائمة المرشحين لكن لم يحسم امره بعد”، مؤكدا ان “نواب المحافظة لم يتوافقوا حتى الان على اسم محدد لشغل المنصب وكل ما يتداول من اسماء يدخل ضمن التسريبات الاعلامية”.

وعن آلية اختيار المرشح للمنصب قال السعداوي ان “الآلية ستعتمد نظام اغلبية الاصوات والمرشح الفائز يرسل اسمه الى رئيس الوزراء لغرض تكليفه وذلك وفق توصيات مجلس شورى الدولة”، مرجحاً ان يتم حسم اختيار اسم المرشح من قبل نواب المحافظة خلال 10 او 15 يوما من الان”.

وعن رفض ساحات التظاهر في الحبوبي لبعض الاسماء المتداولة قال السعداوي ان “هذا الامر يدخل ضمن اطار التنافس على المنصب، فالكثير من الاسماء التي يتم ترشيحها سواء لمنصب رئيس الوزراء او غيره من المناصب يتم رفضها في بادئ الامر ويجري استبعادها في بعض الاحيان لكن في نهاية الامر يتم اختيار المرشح المناسب والذي يحضى بالمقبولية”.

وبدورها تداولت ساحة التظاهرات في ميدان الحبوبي مؤخرا عددا من الاسماء المعروفة بالمحافظة لغرض ترشيح احدها لمنصب المحافظ من بينها نقيب المحامين في ذي قار حازم الكناني والمحامي صلاح الشمري والمهندس عادل مطشر وغيرهم من الاشخاص غير المتحزبين، غير انها لم تتوافق حتى الان على اسم محدد، فيما رفع عدد من المتظاهرين يوم الاحد ( 12 نيسان 2020 ) لافتات في ميدان الحبوبي ترفض ترشيح القاضي ناظم الوائلي الذي تسربت الانباء عن توافق نواب المحافظة على ترشيحه للمنصب.

وجدد المتظاهرون رفضهم أي مرشح يأتي عبر اعضاء مجلس النواب الذين هم بالاصل يتبعون احزابا سياسية تتقاسم مغانم السلطة على سفرة الحكومة، مشددين على ان يكون المرشح مقبولا من ساحة التظاهرات ويحضى بموافقة اسر شهداء تظاهرات تشرين وان يكون كفوءاً ونزيها وغير تابع لاحزاب السلطة .

وكان متظاهرو الناصرية قد صعدوا مساء وليل الاثنين (16 آذار 2020) من فعالياتهم الاحتجاجية التي تخللتها اعمال حرق لابنية حكومية ومقار حزبية فضلا عن حرق منزلي المحافظ المستقيل عادل الدخيلي ونائبه، وذلك اثر اعلان عودة المحافظ المستقيل لمنصبه وصراعه مع نائبه، فيما امهل المتظاهرون الدخيلي 12 ساعة لمغادرة المحافظة ملمحين لتنصيب محافظ جديد من قبل المتظاهرين في ساحة الحبوبي.

يذكر ان محافظ ذي قار عادل الدخيلي اعلن ليل يوم الخميس ( 28 تشرين الثاني 2019 ) عن تقديم استقالته بطلب من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي ينتمي له المحافظ، وعزا الدخيلي اسباب استقالته بالاحتجاج على ارسال قوة من بغداد بقيادة الفريق الركن جميل الشمري لقمع التظاهرات في الناصرية. حيث قامت قوات التدخل السريع وافواج الطوارئ ومكافحة الشغب بأمرة رئيس خلية الازمة الفريق الركن جميل الشمري بشن هجوم مباغت عند الساعة 3 من فجر يوم الخميس ( 28 تشرين الثاني 2019 ) على المتظاهرين من محوري جسر النصر وجسر الزيتون في الناصرية وذلك باستخدام الشفلات وناقلات الاشخاص والاليات العسكرية والرمي بالرصاص الحي من مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ما اسفر عن استشهاد 50 متظاهرا وجرح نحو 500 آخرين.

وازاء ذلك قرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الخميس سحب يد الفريق جميل الشمري من رئاسة خلية الازمة في ذي قار وبهذا يصبح الشمري ثالث قائد عسكري يتم ازاحته منذ تظاهرات تشرين الاول 2019 في ذي قار وحتى نهاية تشرين الاول.

وكانت التظاهرات العراقية قد انطلقت في مرحلتها الأولى في الأول من تشرين الأول 2019 وتواصلت حتى الثامن منه لتتوقف بعدها لمدة قصيرة لغرض أداء زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) ومن ثم انطلقت بعدها في الخامس والعشرين من الشهر نفسه وتواصلت حتى يومنا هذا، ويعود انطلاق تظاهرات تشرين في أكثر من 10 محافظات وسطى وجنوبية لجملة من العوامل أبرزها العامل الاقتصادي والفساد السياسي والإداري وتفشي البطالة وارتفاع معدلات الفقر والتسويف في الاستجابة لمطالب المتظاهرين طيلة السنوات والأشهر الماضية وتشريع قوانين تعزز امتيازات الطبقة السياسية وأتباعها من بينها امتيازات ورواتب المحتجزين في رفحاء السعودية حيث خصصت مليارات الدنانير الى الرفحاويين وأسرهم الذين يعيش معظمهم في الخارج فيما عراقيو الداخل معظمهم يعيشون تحت خط الفقر ولا تتوفر لهم فرصة عمل.