نائب: واشنطن تحاول إعادة سيناريو حزيران 2014

يقول النائب عن تحالف الفتح ثامر ذيبان، ان الولايات المتحدة تخطط لإعادة سيناريو حزيران 2014 في البلاد، جاء ذلك تعليقاً على هجمات استهدفت القوات الامينة في خلال الايام الماضية.

وقال ذيبان، ان “اميركا بعدما فشلت مشاريعها في العراق تحاول اعادة سيناريو حزيران 2014 مرة اخرى”، لافتا الى ان “الهجمات الاخيرة على القوات الامنية في بعض المحافظات تمثل دليلاً مهماً”.

واضاف ذيبان، انه “لا يوجد استقرار في العراق مع الوجود اميركي الذي نعتبره غير شرعي”، مؤكدا ان “قرار مجلس النواب باخراج القوات الاجنبية ومنها الامريكية واضح واغلاق كل القواعد العسكرية غير المرخصة امر لابد منه وهو من اولويات الحكومة”.

واشار ذيبان الى ان “المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الحذر ومتابعة الاوضاع عن كثب لتفادي تسلل داعش من سوريا صوب المناطق الرخوة غرب البلاد وهذا ما تريده اميركا لزعزعة الاستقرار الداخلي”.