نشيد القلوب… نغني للجمال ليندحر الظلام…. ( يا حنة يا حنة) بطاقة الدخول… ( حين تطرق أبواب الستين الخاوية مزامير الصبر ، تغني الأرواح نشيد العشق فيزهر الياسمين) . القصيدة: عمري يم باب الحلم شجرة… شجره زيتونة ربيع ياسمينة شام مليانة دلال طيف مرها.. ولبست ثياب العصاري وشافت الدنيه ( كناري) والضّوه فجَّر حنين هبت النسمات صُبح الله العليل سِعد يتهاده قُرنفل والسمه طشت هلاهل والمطر.. المطر نيسان والدنيا خضار نسمة من هناك هبت… نسمه.. من ذاك البحر شاطي البعيد النسمه مرسال الحبايب (بابل) تضيِّف حضارة

صوغة من جوري وحبق* شيوخ… من شيخ الزهر روحي خطابة اجتكم تغني كل ذيج المسافة ( سلاماااااااات.. ريتك سلامات) ياحبيبي الدنيا ( مته)*… وكاس من نهر النبع والنخل يفرش سعفته ويحضن الليمون والجوري الترف الزفه من شط العرب حنة ( الفاو).. وصبر عمر المواني والسفن الحنة من شوكي البديك الحنة يا قطر الندى (الحنة ياحنة ياحنة يا قطر الندى يا شباك حبيبي ياعيني جلاب الهوى)* … *: الحبق : نبات الريحان تسمى الحبق بسوريا *: المته : عشب يستعمله أهلنا في سوريا كشراب يشبه الشاي *: اغنية قديمة لشادية ح ا م د نيسان ٢٠٢٠

حامد كعيد الجبوري