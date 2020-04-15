هذا حجم المساحة المعقمة في العراق منذ اقتحام كورونا

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الثلاثاء، تعقيم أكثر من 51 مليون متر مربع في العراق للوقاية من فيروس “كورونا” خلال حملة إنطلقت منذ 26 شباط الماضي.

وقالت المديرية في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه امس الثلاثاء إن “عمليات التعقيم والتطهير في عموم العراق شملت 51680120 ، واحد وخمسون مليون وستمائة وثمانون الف ومائة وعشرون مترا مربعا، في عموم العراق منذ بدأ انطلاق الحملة بتاريخ 26 شباط وحتى 13 نيسان، باستخدام محاليل معتمدة وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية الصديقة للبيئة”.

وأوضحت أن “المقصود بالموقع اما ان يكون مؤسسة أو منطقة أو حي كامل ومازالت فرق الدفاع المدني مستمرة بعمليات التعقيم والتطهير في عموم العراق بوتيرة عمل متصاعدة”.

قررت محافظتا البصرة وبابل، إعلان الانذار “جيم”، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان تلقى، اليوم (14 نيسان 2020)، إن “القيادة قررت إعلان حالة الإنذار القصوى “جيم” في صفوف القوات الأمنية بالمحافظة ابتداء من فجر اليوم وحتى اشعار آخر”..

وأضاف، أن “القيادة وجهت المقاتلين إلى ارتداء كامل القيافة”.

إلى ذلك قرر قيادة شرطة بابل دخول قواتها بكافة اقسامها، حالة الإنذار 100%.

وذكر بيان مقتضب للقيادة، أن القيادة قررت دخول قوات شرطة بابل باقسامها بالانذار ١٠٠ % بسبب ظهور ٣ حالات في بابل، وتطبيق حظر التجوال بصورة مشددة من اجل سلامة ابناء المحافظة”.

واكدت خلية الازمة في محافظة بابل، في وقت سابق، البدء بإجراءات استباقية تمثل مرحلة الهجوم للحد من تسجيل اصابات جديدة في احد مناطق المحافظة.

وقال رئيس خلية الازمة في المحافظة حسن منديل، ان “الخلية بدأت بتطبيق برنامج الزائر الصحي الذي يتضمن زيارات لجميع المناطق وأخذ مسحات من المواطنين والمباشرة بفحصها و التأكد من عدم اصابتها بفيروس كورونا”.

واشار الى ان “الزائر الصحي سيطبق بكثافة في الاماكن التي سجلت اصابات سابقة اضافة تولي مهمة متابعة من تماثلوا للشفاء لضمان خلوهم من الفيروس تماماً”.

وطالب النائب عن محافظة بابل ثامر ذيبان، بالوقوف عند أسباب ارتفاع نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في المحافظة.

وقال ذيبان في بيان مقتضب “نطالب خلية الأزمة المركزية بإرسال لجنة وزارية من الكوادر المتقدمة في وزارة الصحة للوقوف على أسباب زيادة نسبة الوفيات في بابل”.

وتابع، أن “نسبة الوفيات في محافظة بابل وصلت إلى ٧١ بالمئة، وهذا يستوجب تشخيص الأسباب ومعالجتها”.

فيما اعلنت مديرية صحة محافظة البصرة، أمس الثلاثاء عن تسجيل، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 7 مصابين إلى الشفاء.

وقالت المديرية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن “محافظة البصرة سجلت 10 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، فيما تماثل 7 مصابين إلى الشفاء، وذلك في ظل عدم تسجيل اية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

واضاف البيان، أن “عدد الإصابات التراكمي في محافظة البصرة وصل إلى 205 حالة، فيما اصبح عدد المتماثلين إلى الشفاء 91 حالة، و16 حالة وفاة لغاية الآن”.