آخرها فتاة شنقت نفسها… حالات الانتحار في العراق تزداد

مساء 13 نيسان ، أقدمت شابة على الانتحار بحي العامل في ضواحي العاصمة العراقية بغداد. وتناقلت وسائل إعلامية عراقية خبر انتحار الفتاة التي تبلغ من العمر (٢٠عاماً) داخل منزلها عن طريق شنق نفسها.

ولم تكشف المصادر الأمنية التي نقلت جثة الفتاة وفتحت تحقيقاً في الحادث لغاية الآن عن تحرياتها الأولية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتحار شاب لم يتجاوز عمره (٢٠) عاماً داخل منزله في قضاء الرميثة شمالي محافظة المثنى.

ولا تتفاجأ الناشطة الحقوقية زينب كريم من حوادث الانتحار هذه.

وتقول إننا “على يقين من أن التقاليد القبلية والحرمان والعوز والعنف الأسري وراء إقدام العديد من الفتيات والشباب إلى الانتحار”.

لكن مع أزمة فايروس كورونا والقيود المفروضة حالياً بسبب الحظر والعزل المنزلي، تضيف الناشطة “حتماً ستتزايد رغبة الانتحار، لأن حال هؤلاء لم يتغير بل ازداد سوءاً”.

وتتابع “العزل المنزلي من الأسباب الرئيسة للانتحار الآن، لأنه يؤدي إلى حدوث مشكلات كثيرة بين أفراد الأسرة الواحدة”.

وتخشى كريم أن الوضع قد يسوء وتتزايد معدلات الانتحار في البلاد.

وتقول إن “الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها يتطلب حكومة واعية ومؤمنة بحقوق الإنسان وهو ما لا يمكن تحقيقه مع الحكومة العراقية، وخاصة مع انتشار فايروس كورونا، الذي تسبب في الكثير من المشاكل في حياة الأسر العراقية”.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، قد وثقت في العام الماضي 2019، 725 حالة ومحاولة انتحار في جميع المحافظات العراقية.

وقال عضو المفوضية د. فاضل الغراوي، إن 21 رجلاً وامرأة لاقوا حتفهم نتيجة الانتحار (9 نساء و12 رجلاً)، فيما تركز العدد الأكبر من الوفيات في محافظة ذي قار، بواقع 9 حالات.

وشهدت محافظة كركوك العدد الأكبر في محاولات الانتحار (106)، تلتها بغداد (102). فيما توزعت حالات ومحاولات الانتحار بين الذكور والإناث على التوالي: 346، 379.

والفئة العمرية (19- 27) عاماً، مثلت النسبة الأكبر بين حالات ومحاولات الانتحار، تلتها الفئة (33- 40) عاماً، وفق د. الغرباوي.

الذي أكد أن توثيق هذه الأرقام تم بالتعاون بين المفوضية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ومجلس القضاء.

ومقارنة بعام 2018، شهد عام 2019 زيادة في عدد حالات ومحاولات الانتحار، وفق د. الغراوي، مضيفاً “صحيح أن الزيادة بسيطة، لكن الأعداد لم تنخفض، ما يعني استمرار الظروف المسببة للانتحار”.

ومن أسباب الإقدام على الانتحار، حسب بيان مفوضية حقوق الإنسان العراقية، قلة فرص العمل وعدم وجود سكن وضعف منظومة حقوق الإنسان ونقص الخدمات المقدمة للمواطنين من الحكومة.

وبناء على هذه الأسباب، طالب عضو المفوضة د. الغراوي الحكومة العراقية والمؤسسات المعنية بإطلاق حملة لمعالجة ما وصفه بـ”الظاهرة الخطيرة” والحد منها. أما طرق الانتحار فتنوعت بين تناول السّم والشنق والحرق والغرق وإطلاق النار، حسب بيان المفوضية.