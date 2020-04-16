أربيل تسمح باستئناف الأعمال التجارية والصناعية بشروط

أعلنت محافظة أربيل يوم الخميس السماح لاستئناف الأعمال التجارية والصناعية بشرط مراعاة الإجراءات الصحية وعدم تجمع أناس كثر في مكان واحد.

وقال نائب محافظ أربيل هيمن قادر في مؤتمر صحفي، إن مراكز الصيانة بإمكانه استئناف أعمالها يومين في الأسبوع، في حين بإمكان صالونات الحلاقة العمل بشرط تشغيل كرسيين فقط في الوقت نفسه تجنباً للازدحام.

وأشار إلى السماح بإعادة فتح محلات المواد الإنشائية والمشاتل ومحال بيع الأثاث مع مراعاة شروط الصحة وعدم التجمع.

وأضاف قادر أن المتاجر التي تقع في وسط المدينة ضمن حدود شارع 30 متري بإمكان أصحابها نقل بضاعتهم من محلاتهم في حالة كانت هناك مخاوف من انتهاء صلاحيتها، بالتنسيق مع القوات الأمنية.

أما بشأن المطاعم ومتاجر صناعة الحلويات، قال قادر إن بإمكانها العمل يوميا من السادسة صباحاً ولغاية السادسة مساء، بينما يسمح لمحلات الصيرفة العمل أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء.

وكانت سلطات إقليم كوردستان قد قررت تمديد حظر التجوال لغاية 23 نيسان/أبريل الجاري، وتمديد تعطل الدوام في المؤسسات الحكومية لغاية 2 أيار/مايو المقبل للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وسجل الإقليم 335 إصابة بفيروس كورونا بينها 4 وفيات و227 حالة تعافٍ.