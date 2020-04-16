اجراء فحوصات كورونا لـ 400 عراقي عائد من المانيا وبريطانيا الى بغداد

افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الخميس، بأجراء مسحات مختبرية لأكثر من 400 عراقي عائد للبلاد من المانيا وبريطانيا للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، مبينا انه تم حجر العائدين في فنادق مخصصة بالعاصمة لحين التأكد من سلامتهم.

وقال المصدر ان “الخطوط الجوية العراقية اقلت مساء امس 400 عراقي عائد من المانيا وبريطانيا ونقلو من المطار الى الفنادق المخصصة للحجر الصحي من قبل وزارة الصحة في بغداد”.

واضاف انه “تم اجراء مسحات مختبرية للـ 400 داخل الفنادق وارسلت الى مختبر الصحة المركزي وبانتظار النتائج للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا”.

واوضح المصدر ان “النزلاء سيرقدون في الفندق لـ 14 يوما حتى بعد ظهور النتائج مدة حضانة الفيروس للتأكد التام بعدم اصابه اي فرد منهم بالفيروس قبل السماح لهم بالمغادرة والذهاب الى منازلهم”.

وافاد ان “هناك وجبات اخرى ستصل خلال الساعات المقبلة من العراقيين القادمين من دول اوربا.