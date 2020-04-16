النقابات والاتحادات المهنية تدعو لتشكيل حكومة وطنية مهنية بعيدة عن الأحزاب والمحاصصة

دعت نقابات والاتحادات المهنية، الاربعاء، الى تشكيل حكومة وطنية مهنية بعيدة عن الأحزاب والمحاصصة، فيما شددت على ضرورة تطوير أداء خلايا ولجان الازمة المشكلة في النقابات والاتحادات.

وقال رئيس اجتماع النقابات والاتحادات ضياء السعدي في بيان “نقباء ورؤساء النقابات والاتحادات المهنية العراقية عقدوا اجتماعا في مقر نقابة المحامين العراقيين، لبحث عدة امور”، داعيا الى “تشكيل حكومة وطنية مهنية بعيدة عن الأحزاب والمحاصصة الطائفية والتي باتت مطلباً شعبياً ووطنيا عراقياً، كونها الضامن الوحيد لمعالجة الازمات الخطيرة التي حلت ب‍العراق وشعبه”.

واكد ان “المجتمعين شددوا على ان تجمعهم هذا، يمثل الشرائح المهنية القادرة على صناعة الحياة والتقدم والمستقبل للمجتمع العراقي، وعلى أهمية “تعزيز وحدة الحركة النقابية من خلال وضع صيغ تنظيمية قادرة على مواكبة التطورات الوطنية”.

ونبه المجتمعون الى “توفير أعلى التحوطات الوقائية اللازمة في ظل الأوضاع الصحية الناتجة عن (فايروس كورونا) وفي ضوء بيانات وزارة الصحة وخلية الازمة”، لافتين الى “ضرورة تطوير أداء خلايا ولجان الازمة المشكلة في النقابات والاتحادات بالتعاون مع وزارة الصحة وخلية الازمة وتحمل الجميع مسؤوليتهم الوطنية في درء المخاطر وتجنب ابناء شعبنا ويلات الوباء المنتشر”.