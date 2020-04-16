بتروناس الغراف: 305 إجمالي عدد المتدربين العراقيين على عمليات الانتاج

ضمن إلتزام بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي بمحافظة ذي قار تجاه أبناء الشعب العراقي، أثبتت الشركة حرصها على الاستمرار ببرنامج تدريب العراقيين على عمليات الإنتاج (POT)، مبينة ان مجموع الخريجين من الفنيين منهم وعلى خمس دفعات بلغ 305 متدرب.

وذكرت الشركة، في بيان لها، ان “برنامج تطوير القدرات تم تصميمه لتنمية المهارات وتمكين المواهب في الدول المضيفة ورفدهم بالقدرات التي تلبي المتطلبات التشغيلية والمعايير الدولية في صناعة النفط والغاز من خلال مرافق التدريب على المحاكاة الحية”.

واكدت الشركة انها “أثبتت منذ فترة طويلة التزامها تجاه الشعب العراقي في اشكال متعدده كالتعليم، ورفاهية المجتمع والتنمية ، والبيئة والبرامج الاجتماعية والثقافية”، مشيرة الى انها “تبذل قصارى جهدها لإكمال مهامها في حقل نفط الغراف وتؤكد على جهودها المتواصلة لتطوير المجتمع المحلي”.

وكانت الشركة خرّجت في معهد التكنولوجيا البترولية بتروناس (INSTEP) في كوالا تيرينجانو ب‍ماليزيا متدربين شاركوا في برنامج التدريب ولمدة ستة أشهر وذلك لعدّهم للعمل في الحقل، مؤكدة ان خريجي الدُفعات الأربع السابقة والبالغ عددهم 212 فنياً عراقياً يعملون حالياً في بتروناس كارجالي العراق القابضة.

يشار الى أن برنامج (POT5) هو برنامج تدريبي تقدمت به شركة بتروناس ل 93 فني عراقي تم تدريبهم وخضعوا لبرنامج تدريبي شامل ليكون على ثلاث مراحل الاولى: التدريب على اتقان اللغة الانكليزية وتتضمن هذه المرحلة 4 مستويات ابتداءً من المستوى المبتدأ على أن يستغرق كل مستوى 3 اسابيع من التدريب المكثف، وقد بدأت هذه المرحلة في حقل الغراف النفطي في 2019، والمرحلة الثانية والتي تضمنت التدريب التقني في ماليزيا بمعهد (INSTEP) التابع لشركة بتروناس لمدة 6 اشهر وقد انتهت في كانون الثاني 2020، أما المرحلة الثالثة وهي التدريب اثناء العمل (OJT) في حقل الغراف النفطي.