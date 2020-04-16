تنبيه جديد من الصحة حول الوباء الفتاك: إحذروا الانهيار.. الوقت ما يزال مبكراً!

بغداد- ذي قار / المدى – حسين العامل

أكدت وزارة الصحة والبيئة،أمس الاربعاء، أن الإجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذت حالت دون تفشي وباء كورونا، مبينة أن “الوقت مازال مبكراً لإعلان تجاوز مرحلة الخطر”.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أمس الاربعاء إن “سرعة الإجراءات الوقائية وعلميتها وقوتها والتي اتخذت بوقت مبكر من قبل الحكومة ووزارة الصحة حالت دون انتشار فايروس كورونا، على عكس ما حدث في الكثير من الدول العظمى”.

وأضاف، أن “هناك احتواء للإصابات ومنع لتفشي الوباء وهذا يعد إنجازاً كبيراً”، مشدداً على “ضرورة استمرار الالتزام بالتعليمات حتى يتم السيطرة بشكل كامل على الفايروس”.

ولفت إلى أن “المؤسسات الموجودة كافية لاستيعاب الأعداد المصابة حالياً بفايروس كورونا.

وحذّر البدر من “تفشي الوباء لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الصحي وعدم تحمله الأعداد الكبيرة من المصابين”.

وأوضح، أن “أفضل علاج لمواجهة كورونا هو من خلال الوقاية والاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة”.

فيما أعلنت دائرة صحة ذي قار أمس الاربعاء ( 16 نيسان 2020 ) عن وفاة أحد المصابين بفايروس الكورونا في مستشفى الحسين الذي كان يرقد فيه منذ عشرة أيام ، وفيما أكدت تعافي ثلث المصابين تقريباً ومغادرتهم المشفى ، أشارت الى أن معظم المصابين الراقدين حالياً هم في حالة مستقرة ويتماثلون للشفاء .

وفي حديث للمدى عن الموقف الوبائي للإصابات بالكورونا في محافظة ذي قار قال مدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتور عبد الحسين الجابري إن ” إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفايروس الكورونا بمحافظة ذي قار بلغ 49 إصابة منذ ظهور الإصابات “. منوهاً الى أن” 15 مصاباً من المصابين تعافوا واكتسبوا الشفاء التام وغادروا المشفى مؤخراً وهو ما يشكل ثلث عدد المصابين تقريباً”.

وأضاف الجابري ” فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بالمرض 3 حالات من بينهم مصاب توفي يوم أول أمس الثلاثاء “، مبينا أن ” المصاب المتوفي بعمر 41 سنة وكان يعاني من مضاعفات مرضية ناجمة عن إصابته بالسكر والفشل الكلوي ناهيك عن إصابته بالكورونا وإنه كان راقداً في المشفى من 10 أيام “.

وأشار مدير عام دائرة صحة ذي قار الى أن “عدد المصابين الراقدين حالياً في ردهات العزل بمستشفى الحسين التعليمي يبلغ 31 مصاباً معظمهم يتماثلون للشفاء كون حالتهم المرضية مستقرة وتدعو للتفاؤل بشفائهم” .

وعن النماذج المرسلة الى المختبر المركزي قال الجابري إن ” إجمالي العدد الكلي للنماذج المرسلة الى المختبر المركزي في بغداد بلغ 834 عيّنة منذ ظهور المرض وحتى الآن ، منها 75 نموذجاً مازال قيد الفحص وننتظر نتائجه” ، لافتاً الى أن ” وزارة الصحة وعدت المحافظة بتجهيزها بجهاز مختبر حال وصول الوجبة الفرنسية في يوم 22 نيسان ، فيما أوعزت لدائرة صحة ذي قار بشراء جهاز مختبر وحالياً العمل جارٍ على شراء الجهاز ” .

وكشف مدير عام صحة ذي قار عن استمرار خرق المواطنين لحظر التجوال ولاسيما في الأسواق الشعبية والأماكن العامة مبيناً أن ” الأيام الأخيرة شهدت التزاماً بالحظر في الشوارع والطرقات الرئيسة ، إلا أن الأسواق ما زالت غير ملتزمة بالحظر وخاصة في المناطق التي سجلت أكبر عدد من الإصابات كمنطقة الثورة “، محذراً من ضعف الالتزام بحظر التجوال في المناطق الموبوءة كونها تساعد على انتشار الوباء بصورة أكبر”.

وكانت دائرة صحة ذي قار توقعت الاربعاء الماضي ( 8 نيسان 2020 ) بلوغ ذروة ارتفاع الإصابات بالكورونا خلال مدة أسبوع ، وفيما عزت أسباب ارتفاع عدد الإصابات بالمحافظة خلال اليومين المنصرمين الى زحام الأسواق وعدم التزام المواطنين بالتوصيات والإجراءات الوقائية ، أكدت تسجيل 31 إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء وحتى الآن .

وكانت دائرة صحة ذي قار كشفت أول أمس الثلاثاء ( 31 آذار 2020 ) أن مستوى الالتزام بحظر التجوال المفروض لتفادي انتشار الإصابة بمرض الكورونا يشكّل 80 بالمئة في المحافظة المذكورة التي تصنف ضمن المحافظات العراقية الأقل إصابات بالكورونا.

وكانت دائرة صحة ذي قار أعلنت يوم الاثنين (9 آذار 2020) عن اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة بالمرض لرجل ستيني عائد من إيران قبل 20 يوماً، وفيما أكدت تخصيص ثلاثة مواقع للحجر والعزل الصحي، قررت منع دخول الأجانب الى المحافظة المذكورة.

من جهتها أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف،أمس الأربعاء، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بالفايروس التاجي، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الدائرة في بيان لها تلقت المدى نسخة منه أمس الأول الثلاثاء “لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة النجف الأشرف لهذا اليوم وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة بإجراء 83 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها”.

وأضافت، أن “المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف بقي كما يأتي:261 حالة مؤكدة، 166 شفاء و5 حالات وفاة”.

وأشادت الدائرة، بـ”عمل ملاكاتها وأدائهم المتميز منذ ظهور أول إصابة بالفايروس وحتى الآن”، داعية المواطنين إلى “الالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الأزمة لحماية أنفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى، وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون ومراجعة أقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض”.

وأعلنت دائرة صحة النجف، أمس الأول الثلاثاء، مغادرة 88 شخصاً من الحجر الصحي دون تسجيل أي إصابة بفايروس “كورونا” بينهم، بعد ملامستهم مصابين بالفايروس.

ونقل إعلام الدائرة في بيانله عن مسؤول وحدة الأمراض التنفسية في الدائرة ليث الموسوي، قوله إن “المحجورين وهم من الملامسين لحالات مؤكدة خضعوا طوال مدة الحجر الى متابعات من أطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم أية أعراض مرضية، وإن حجرهم كان احترازياً حماية لهم وللمجتمع”.

ومن جانبه، نقل البيان عن مدير القطاع الشمالي أحمد التميمي، قوله إن “77 مغادراً من 12 عائلة من سكنة الرقعة الجغرافية للقطاع الشمالي، وقد كانوا ضيوفاً أعزاء على الدائرة طوال وجودهم في الحجر الصحي ويحظون برعاية واهتمام كبيرين بناءً على توجيه مدير عام دائرة الصحة رضوان الكندي”.

وأشار إلى أن الدائرة كانت تقوم بـ”متابعات يومية لهم لمتابعة حالتهم الصحية خشية ألأن يكونوا قد تعرضوا للعدوى جراء ملامستهم لبعض الحالات المشخصة”.

وعلى صعيد متصل نفى محافظ النجف لؤي الياسري، أمس الأول الثلاثاء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام من تصريحات صحفية أشارت الى إعداد برتوكولات تفضي إلى عودة المجاميع السياحية الدينية منها وغير الدينية، لزيارة الأماكن المقدسة ودخول زوار أجانب .

وقال مكتب المحافظ في بيان تلقت المدى نسخة منه ، إن “الأوضاع الميدانية في المدينة كغيرها من دول العالم تعيش تحت وطأة إجراءات صحية احترازية مشددة، أوصت بها منظمة الصحة العالمية فضلاً عن وزارة الصحة العراقية وخلية الأزمة تتعلق بالحظر الكامل للتجمعات الكبيرة للوقاية من انتشار وباء الفايروس”.

وأشار الى أن “مدينة النجف وللحفاظ على مواطنيها والوافدين إليها تعتذر عن استقبال أي مجاميع سياحية وزائرين من داخل العراق ومن خارجه لغاية انتهاء ملف الوباء”.