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خلية الازمة: نخشى من الاعراس ومجالس العزاء برفع اصابات كورونا

عزت خلية الازمة، الخميس، انخفاض معدلات الاصابة بفيروس كورونا في عموم العراق يعود الى التزام المواطنين بالحظر الصحي وتشديد الاجراءات ، مؤكد انه في حال استمرار تطبيق الحظر والالتزام به ربما يقلل الاعداد اكثر والقضاء عليه.

وقال عضو خلية الازمة مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير ان “الايام الاخيرة شهدت انخفاضا كبيرا بمعدل الاصابات بفيروس كورونا في عموم العراق عن الفترة الماضية والتي شهدت تصاعد بوتيرة الاعداد المسجلة”.

واضاف ان “قلة الاصابات يعود الى تطبيق الحظر الصحي والالتزام به من قبل المواطنين رغم وجود بعض حالات التراخي في بعض المناطق”.

واوضح ان “استمرار الالتزام بحظر التجوال للأيام المقبلة سيسهم بتقليل اعداد الاصابات اكثر ومن ثم القضاء على الفيروس بشكل نهائي”، لافتا الى ان “الامر محصور الان بالقضاء على الفيروس بشكل نهائي من عدمه على وعي المواطن والتزامه بالحظر للأيام المتبقية”.

وافاد عبد الامير ان “اكثر ما يقلق الصحة هي المناسبات الخاصة بالأعراس ومجالس العزاء وتجمع المواطنين فيها ونقل الاصابات كما حصل في الايام السابقة في اربيل والبصرة والنجف”.ا

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