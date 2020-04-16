سفالة ترمب  ولا إنسانيته المعدومة لحد غير معقول  

بقلم مهدي قاسم

يوما بعد يوم يكشف الرئيس الأمريكي من خلال نهجه وسلوكه السياسيين و المبتزين عن وجه الكابوي الغربي المتوحش و البشع و القبيح الجشع و النهم للمال بلا حدود ، والذي لا ينظر إلى دول وشعوب العالم إلا عبارة عن طرائد بخسة للصيد السهل و السريع وجني المال الوفير و الكثير، بل جني ما يمكن من أرباح وأموال طائلة بأسهل طرق وأسرع وقت ..

فآخر ـــ وليس أخير ــ سفالته قد تجسدت في رفع الدعم المالي عن منظمة الصحة العالمية ، وتحديدا قيامه بهذا الإجراء السياسي والتعسفي و الابتزازي القذر والخالي من أية قيم إنسانية ولو بحدها الأدنى ، سيما في هذا الظرف العصيب والخطير ، حيث يمر العالم وهو يعاني من شدة وسرعة انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع ، الأمر الذي يتطلب ـ ولو بشكل مؤقت فقط ــ تضامنا وتعاونا و تعاضدا دوليا بين جميع الحكومات بغض النظر عن طابع النظام السياسي في هذا البلاد أو تلك ، بهدف العمل والتنسيق في شتى المجالات الضرورية والمعينة و ذات مساس وعلاقة بكارثة هذا الوباء الخبيث و الغدّار ، و ذلك بغية تجاوز هذه المحنة البشرية الشاملة للجميع ، و التي لم تعد تستثني فردا أو جماعة في العالم ، إنما بات الجميع مستهدفا و مهددا من قبله تهديدا مباشرا و كارثيا جماعيا ، وحصدا يوميا لآلاف أرواح و خسارة اقتصادية ومالية تُقدربمليارات دولارات ، وكذلك فقرا لملايين الناس بحكم توقف العمل والإنتاج وعموم الخدمات .

لهذا فإنها لوضاعة بمكان حتى مجرد تفكير بجني أية فائدة كانت ، سواء سياسية أو مالية أم امنية وعسكرية و غير ذلك من هذه الكارثة البشرية ، أو مجرد التفكير بالقيام بتصرفات وسلوكيات تبغي في هذه الظروف الاستثنائية الحصول على وضع تفوقي أفضل في مجال معين على حساب دول وحكومات وشعوب و أقوام أخرى ، إنما القيام بضرورة و حتمية إجراء لقاءات و مشاورات سياسية وفنية لتبادل التعاون والمساعدات بين كل حكومات العالم ، لتبدأ الحياة العامة و كذلك ماكنة العمل والإنتاج بالعمل و النشاط مجددا ، ضمن إرادة جماعية دولية متعاونة ومتضامنة بعضها مع بعض من أجل تجاوز هذه الكارثة العالمية الفادحة ..

و يمكن الرجوع إلى سياسة التخاصم والعداء والمقاطعة أو العقوبات بعد زوال فيروس كورونا ..

و يبقى أن نقول : إنه صحيح نحن ضد النظام الإيراني بسبب فرض نفوذه وميليشياته على غالبية العراقيين ، إلا أنه لا ينبغي معاقبة الشعب الإيراني أيضا بسبب سياسات النظام الإيراني التوسعية في المنطقة ، وبالتالي فكان يجب وبالضرورة رفع العقوبات الصحية عن إيران ، ولو مؤقتا ، و بالتالي السماح لدول و شركات أدوية بتصدير الأدوية وباقي المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية إلى إيران ، كنوع من تضامن ومساعدة للشعب الإيراني حتى يتجاوز محنة كورونا هذه ، والذي يُعد ــ أي الشعب الإيراني ــ من أكثر شعوب الشرق الأوسط إصابة وتضررا بهذا الوباء ..