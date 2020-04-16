سيادة المطران عطا الله حنا : ” كل من يصنع الخير في هذا البلد الطيب ويؤازر شريحة المحتاجين في

هذه الظروف العصيبة يستحق منا كلمة شكر وثناء ”



القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا في هذه الاوقات العصيبة التي نمر بها نلحظ وجود عدد من المبادرات الانسانية الاغاثية الهادفة الى مؤازرة ومساعدة الشرائح الفقيرة من مجتمعنا الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس .

هنالك مبادرات فردية وهنالك مبادرات مؤسساتية ومن واجبنا جميعا ان نشكرهم وان نحييهم وكل من يعمل خيرا في هذا البلد يجب ان نقول له ” شكرا من الاعماق ” ولذلك فإننا نشكر محافظة القدس ومنصة مدد وصندوق ووقفية القدس والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس كما وغيرهم من العناوين الوطنية والهيئات المقدسية الدينية والشعبية على كل ما يبذلونه من جهد من اجل ايصال ما تيسر من المؤن والمواد الغذائية لمحتاجيها وذلك دون تمييز فهذا هو شعبنا الفلسطيني الذي كان وسيبقى موحدا بكافة اطيافه وطوائفه واليوم وامام محنة الكورونا نحن مطالبون ان نكون اكثر لُحمة وتضامنا ووعيا لكي نكون الى جانب ابناء شعبنا في هذه الظروف العصيبة وخاصة في مدينة القدس التي تقع ما بين فكي الاحتلال والكورونا .

شكرا لكل من قدم وساهم حسب امكانياته وقدراته ، شكرا لكل من آزر وساعد اسرا محتاجة ومن يعمل الخير يستحق الثناء والشكر ويستحق ان ندعو من اجله ومن اجل صحته وعافيته .