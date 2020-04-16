“صدور العدد 16 من مجلة ” الاكاديمي”

“نداء من مجلة “الاكاديمي”

مجلة ” الاكاديمي ” مجلة تصدرها جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا تعنى بالانجاز العلمي والاكاديمي والثقافي للاكاديميين العراقيين في المهجر وفي الداخل .

هيئة التحرير تتوجه بالنداء الى زملائنا الاكاديميين في كل مكان لموافاتها بنتاجاتهم وخلاصات بحوثهم وانجازات اقسامهم وجامعاتهم لنشرها في “الاكاديمي “.

ترسل المساهمات الى :

ا. د ريسان الخليفة – رئيس التحرير

[email protected]

د احمد الربيعي – نائب رئيس التحرير

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جمعية الاكاديميين العراقيين في استراليا ونيوزلندا