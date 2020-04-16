كوردستان تتخذ إجراء بحق المتعافين من كورونا وتكشف تخصيصات بغداد

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الخميس إنها ستجري فحوصات إضافية للمتعافين من فيروس كورونا للتأكد من عدم إصابتهم بالوباء مرة آخرى، كاشفة عن أن بغداد خصصت 3.5 مليار دينار لمكافحة الفيروس في الإقليم.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي في مؤتمر صحفي إن المخاوف لا تزال قائمة من انتشار فيروس كورونا في الإقليم رغم انخفاض الإصابات اليومية، لذلك فإن إجراءات الحظر ستستمر.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت مساعدة للإقليم عبارة عن مستلزمات طبية، في حين خصصت الحكومة الاتحادية العراقية مبلغ 3.5 مليار دينار للإقليم لمحاربة الفيروس.

وأوضح برزنجي أن الحكومة الاتحادية اعتبرت بأن الإقليم ثلاث محافظات دون أن تأخذ حلبجة في عين الاعتبار من حيث التخصيصات المالية، منوها إلى أن حكومة الإقليم خصصت من جانبها مبلغ 500 مليون دينار لحلبجة.

ونوه إلى أنه سيعاد فتح بعض المراكز الخدمية منها استئناف اللقاحات وتقديم الخدمات الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأردف برزنجي بأن “المتعافين من الفيروس سيخضعون مرة أخرى للفحوصات، لأننا شاهدنا في بعض الدول كيف أنهم أصيبوا مرة أخرى”.

وسجل الإقليم 335 إصابة بفيروس كورونا بينها 4 وفيات و227 حالة تعافٍ.