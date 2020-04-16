محكمة التحقيق المركزية الخاصة بمكافحة الفساد في الرصافة تسترد مال الدوله وتشرف …

على فسخ العقد المخالف للقانون

بغداد / إعلام القضاء

صرح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى انه وبإشراف قاضي محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة وقعت وزارة التربية عقد فسخ رضائي مع الشركة المعنية بخصوص عقد التامين المخالف للقانون وتسترد جزء من المبلغ الذي استلمته الشركة على ان يتم اعادة بقية المبلغ على شكل دفعات .

ومن الجدير بالذكر ان المحكمة المذكورة تجري التحقيق في هذه الجريمة الخاصه بهدر مبلغ ٤١ مليار دينار بموجب عقد تامين مخالف للقانون بالتعاون مع هيئة النزاهة والدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي والتحقيق مستمر لحين اكتماله وإحالة المتهمين على المحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون .