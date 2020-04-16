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نقابة الاكاديميين ترفض عودة بعض وزراء الحكومة المستقيلة

أعلنت نقابة الأكاديميين، الاربعاء، رفضها محاولات اعادة تكليف بعض وزراء الحكومة المستقيلة الى المقبلة.

وقالت النقابة في بيان “التزاما برسالتنا الأكاديمية وتمسكا بالمعايير الوطنية والأخلاقية والمهنية الحاكمة التي يواجه بها العراقيون الشرفاء الظرف المتداعي صحيا واقتصاديا وسياسيا فإن نقابة الأكاديميين العراقيين ترفض محاولات عودة بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة التي سجلت فشلا ذريعا في إدارة الدولة”.

واعربت النقابة عن، “قلقها البالغ من مؤشرات تشكيل الوزارة المرتقبة التي تحاصرها رغبات خاصة وتهافت نفعي على إدامة الاستحواذ على الوزارات ولاسيما التعليم العالي والبحث العلمي التي تعثرت في رسم وتنفيذ السياسات التعليمية المطلوبة واستأثرت بقرارات مرتجلة وسجل عليها المراقبون توزيع مفاصلها المهمة على وفق حسابات أثارت لغطا كبيرا في الأوساط الجامعية”.

ودعت النقابة، رئيس الوزراء المكلف ومجلس النواب الى “إيلاء هذا الملف إهتماما كبيرا يمنع انتكاسة مشروع الإصلاح ويطوق مخططات التحاصص والإملاءات ويحول دون تحقيق أهدافها ويعيد الثقة بالمؤسسة الجامعية التي تمثل رصيدا وطنيا زاخرا بالطاقات والكفاءات المشهود لها عراقيا وعربيا وعالميا”.

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