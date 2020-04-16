هل غفل الله عما تنبه له البشر ؟

مروان خليفات

تقوم الشركات المنتجة للأجهزة كشركات الانترنت مثلا، بارفاق كتيب صغير أو نشرة تبين طريقة عمل الجهاز ( المودم) وتوصيله، وإذا لم يستطع الزبون فهم الكتاب وتركيب الجهاز ، يتواصل مع الشركة فترسل له مهندسا، يوضح له طريقة العمل دون لبس ، هذا على مستوى جهاز صغير.

أرسل الله نبيه ومعه كتابه الكريم لهداية البشر، فهل مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتركهم الله بلا مبين لذاك الكتاب ؟

هل أن الشركات الدنيوية أبعد نظرا من الله ورسوله، حيث تجعل مهندسا يرشد زباءنها ولو عبر الهاتف، ولم يجعل الله إلا كتابا بين يدي البشر يختلفون في فهمه، فيقتل بعضهم بعضا مستدلين بنصوصه ؟

هل هذا هو دين الله دين الحضارة والرقي والعلم والقلم ؟!

ما أضعف تلك العقول التي تؤمن بترك الله لدينه وكتابه دون مبين ومرشد!