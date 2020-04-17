استعداداً للصيف.. امانة بغداد تعلن ضخ كميات اضافية من الماء الصافي

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن ضخ كميات اضافية من الماء الصافي استعداداً للصيف.

وقالت الامانة في بيان إنه “تم استحداث ربطتين للماء الصافي قطر احدهما 300 ملم والاخرى 400 ملم لضخ وتجهيز منطقة سبع قصور والتي تقع ضمن قاطع بلدية الشعب بكميات اضافية من الماء الصافي”.

وأضاف البيان أن “المنطقة المذكور تجهز بـ 600 متر مكعب من الماء الصافي يومياً من خلال ثلاثة مجمعات القدرة الانتاجية لكل مجمع 200 متر مكعب من الماء الصافي يوميا وستقوم الربطات المستحدثة الحالية بالاضافة الى ربطة انجزت في وقت سابق بزيادة الكميات المنتجة والمجهزة بها المنطقة من الماء الصافي استعداداً لفصل الصيف”.