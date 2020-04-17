التحالف يبحث تهديدات داعش مع كبار مسؤولي التنظيم يستغل وباء «كورونا» ومشاكل العراق لتنظيم صفوفه …

كشف مسؤول كبير بوزارة البيشمركة، الخميس، أن انتشار فيروس «كورونا» والمشاكل التي يمر بها العراق، زاد من تهديدات وأخطار داعش على العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يتهيّأ حالياً لمواجهة مسلحي التنظيم.

وقال اللواء بابكر فقي، مسؤول الثقافة والإعلام بوزارة البيشمركة : «زاد انتشار فيروس كورونا والمشاكل التي يمر بها العراق من خطر داعش على العراق وإقليم كوردستان، ولدينا معلومات تفيد بأن داعش أعاد تنظيم صفوفه في العديد من مناطق العراق، خاصة في المناطق الفاصلة بين قوات البيشمركة والقوات العراقية حيث استفاد من الفراغ الأمني في تلك المناطق»، لافتاً إلى أن «إقليم كوردستان يتهيّأ باستمرار لمواجهة إرهابيي داعش».

وأضاف أن «انسحاب القوات الأمريكية من المناطق التي كانت تتمركز فيها شكل عاملاً آخر في ازدياد تحركات داعش، وخلق فراغاً أمنياً لمسلحي التنظيم، وتمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم في تلك المناطق خاصة في الموصل وكركوك، وخلال الأسابيع القليلة الماضية شنوا العديد من الهجمات الإرهابية في بعض المناطق».

وقال اللواء فقي: «داعش يملك قوات في غالبية المناطق العراقية، وفي نفس الوقت يشكل تهديداً جديّاً على إقليم كوردستان، لذا من الضروري أن تعزز البيشمركة جبهاتها».

وكشف اللواء فقي، أن «قوات التحالف تواصلت مع وزير البيشمركة لبحث تعزيز التبادل الاستخباراتي حول تحركات داعش، وكذلك معاودة تدريب قوات البيشمركة».