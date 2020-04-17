الحشد الشعبي يكثف حملات التعفير جنوب ذي قار

نفذت هيئة الحشد الشعبي في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، حملة تعفير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مناطق جنوبي المحافظة.

وقال مدير اعلام معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار، ازهر الازرقي لـ/المعلومة/، ان”معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في محافظة ذي قار نفذت حملة تعفير وتعقيم في قضاء الجبايش وقضاء الفهود وناحية المنار جنوب المحافظة”.

واشار الى ان، “الحملة شملت تعفير وتعقيم مستشفى الجبايش العام وعدد من المراكز الصحية ومراكز الشرطة والاسواق والمضايف في قضاء الفهود والمنار”.

وأشار الازرقي الى ان”عمليات التعفير تهدف للحد من انتشار فيروس في تلك المناطق”.