الشيوعي العراقي: ليتوقف العنف ضد المرأة العراقية!

استنكر الحزب الشيوعي العراقي الخميس )١٦ نيسان ٢٠٢٠( تزايد العنف ضد النساء، ودعا الى الإسراع في تشريع قانون العنف الأسري وحماية المرأة.

وقال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق مفيد الجزائري في تصريح صحفي، ان هناك زيادة في أعداد النساء اللائي يتعرضن للعنف الاسري، مشيرا الى ان الحظر الصحي الذي فرض على الاسر البقاء في المنازل، هيأ أجواء لازدياد تلك الحالات.

واضاف الجزائري ان الأوضاع الاقتصادية – المعيشية والاجتماعية وبعض العادات والتقاليد تساهم بشكل كبير في تفاقم حالات التعنيف ضد النساء، وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة والقضاء بدورهما في ملاحقة مرتكبي تلك الافعال. واكد واجب البرلمان العراقي في الإسراع من جانبه بتشريع قانون العنف الاسري الذي يحمي النساء من الاعتداء، كما ان على المؤسسات ذات العلاقة جميعا توفير مستلزمات التطبيق السليم لهذا القانون.

جدير بالذكر ان الفترة القريبة الماضية شهدت تصاعدا ملحوظا في العنف الاسري، وان احداث عنف صادمة ضد النساء سُجلت خلالها في محافظات مختلفة.