الطائر الاخضر ينقل ( 770 ) مواطنا عراقيا من القاهرة الى بغداد

عبر اربع رحلات جوية استثنائية في اسبوع واحد

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

واصلت شركة الخطوط الجوية العراقية خطتها في نقل العراقيين العالقين في الدول العربية والاجنبية ومنها جمهورية مصر العربية تنفيذا لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، التي اعلنت بوقت سابق عن عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارت ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة،

حيث قامت شركة الخطوط الجوية اليوم الخميس السادس عشر من ابريل نيسان 2020 م بتسيير الرحلة الاستثنائية الجوية الثامنة من مطار القاهرة الدولي الى مطار بغداد الدولي وعلى متنها ( 291 ) مواطنا عراقيا .

كما سيرت شركة الخطوط الجوية العراقية ( الطائر الاخضر ) رحلتين ( الخامسة والسادسة ) يوم امس الاثنين الثالث عشر من ابريل 2020 م من القاهرة الى بغداد وعلى متنهما ( 324 ) مواطنا عراقيا وكذلك نفذت الشركة ظهر يوم الثلاثاء الرابع عشر من ابريل نيسان 2020 م الرحلة الجوية الاستثنائية ( السابعة ) متوجه الى مطار بغداد الدولي وعلى متنها ( 155 ) مواطنا من العراقيين العالقين في المحافظات المصرية ,

وبلغ ما قامت به شركة الخطوط الجوية العراقية بتسيير ثمان رحلات جوية استثنائية الى مصر لنقل العراقيين العراقيين على ارض الكنانة بسبب تعليق الطيران بين البلدين الشقيقين للاوضاع الراهنة وتفشي الجائحة كورونا في العالم وقد تمكن الطائر الاخضر ان يحلق ب ( 1641 ) عراقيا خلال الرحلات الثمان .