الكذب على النائب حامد الموسوي لدعوته تغير اسم العراق؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

نحن متعلمين وبل أصبحنا معتادين نقرأ اخبار وتصريحات منسوبة لنواب وشخصيات شيعية عراقية تطلقها جيوش إعلامية مدربة تدريبا جيدا من حثالات فلول البعثيين وشراذم الوهابين يقولونهم مالايقولون، وهذا الاسلوب في الكذب على شيعة العراق بشكل خاص والشيعة بشكل عام لم يكن أمر طارىء وجديد على العقليات الطائفية، رحم الله الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه الشيعة والحاكمون قال( كل كذب له حدود إلا الكذب على الشيعة ومعتقداتهم فليس له حدود) أمس في تويتر قرأت منشور لشخص يبكي ويصرخ ويقول النائب حامد الموسوي يريد أن يغير اسم العراق وحتى اكون صادقا معكم انشر لكم نص ما كتبه( ‏النائب حامد الموسوي

رسالة مفتوحة

عندما تريد ان تغير اسم العراق الى جمهورية العراق الأسلامية

عليك ان تفهم اولاً

بأن العراق ليس ملكا للمسلمين وحدهم لتسميه بأسمهم بل انه بلد المسيح والصابئة والكلدان وكل الديانات الأخرى

نريد ان نرى الأسلام بأفعالكم فوجودكم كان اكبر اساءة للإسلام.).

وأيضا كتب أن النائب حامد الموسوي جمع تواقيع ١٨٠ نائبا لتقديم مشروع القانون للتصويت عليه؟ بالتأكيد اتباع كل ناعق الهمج الرعاع والسذج والمغفلين وأصحاب الخلافات الحزبية يصدقون هذا الكلام بدون اي دليل، لننظر لقضية سبايكر عشيرة صدام الجرذ الهالك ومعهم بقية عشائر تكريت قتلوا أبنائنا الشيعة من طلاب وجنود على الهوية المذهبية في القصور الرئاسية في سبايكر وللاسف تجد بعض السذج من الشيعة مستعد يبرأ البوناصر عشيرة صدام الجرذ ويبرا ابو بقر البغدادي والمجرمين الذين طلعت صورهم بتنفيذ الجريمة واعترفوا بذلك للاسف بعض البشر مستعد يبرأ القتلة المجرمين ويحمل نوري المالكي المسؤولية؟؟ الخبر الذي تم نشره حول النائب حامد الموسوي واضح خبر كذب، واضعين صورة للسيد وحساب في اسم حامد الموسوي في الفيس بوك وواضح فوتو شوب، قوله هناك تواقيع ١٨٠ نائب أيضا كذبة بعثية وهابية واضحة، كلامه يعني نواب الشيعة فقط، هذا الخبر نشروه في الفيس لغرض أن تنقله الشرقية والرافدين والعربية والحدث والجزيرة، هناك قوى مخابراتية دولية تقف خلف نشر هذه الإشاعة والاشاعات الاخرى، انا شخصيا قمت في استنساخ الخبر حتى ابحث عن صحة الخبر، مساء أمس اصدر النائب حامد الموسوي بيان يعلن كذب ذلك وان الحساب وهمي ومزور وكاذب ……..الخ انا من البداية كنت على يقين الخبر كذب، الإمام علي ع اعطانا قاعدة في نقل الخبر حيث قال علي ع اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعاية لاعقل رواية وقد أعجبني منشور للصحفي والإعلامي الجزائري مقدم برامج بقناة الميادين حيث قال (

‏نسأل المحلل الرباني علي بن أبي طالب عن الشائعات و اخبار الواتس و الفايسبوك و المناقلات و الشفويات و ما ينشر هنا و هناك فيجيب : أعقلوا الخبر إذا سمعتوه عقل رعاية لا عقل رواية، فرواية العلم كثيرة، ورعايته قليلة.

علي بن أبي طالب

زكريا ابو يحيا )

في الختام حسب قناعتي الشخصية نواب الشيعة هم نتاج لرؤساء الكتل الذين ابتلينا بهم قدمنا ملايين التضحيات ولا نعرف ماهو مشروع قادة الكتل الشيعة الذي يستحق كل هذه التضحيات من الشهداء والفقر ….الخ لو كان الأمر بيدي لاقمت إقليم وسط وجنوب واضع دستور للاقليم واطبق نظرية ولاية الفقيه رغم انف الرافضين، لكن لا امر لمن لايطاع، صرفت من وقتي ساعتين ليس للتقرب من النائب حامد الموسوي رغم احترامي وتقديري له ابدا وإنما واجبي الإنساني والأخلاقي الزمني أن أكتب هذا الرد واجرنا على الله سبحانه وتعالى ولربما بعض القراء الكرام يترحمون على والدي ووالدتي وهذا بالنسبة لي جدا كافي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.