برلماني يكشف: خلافات عميقة تعصف بائتلاف النصر.. هذه الأسباب

كشف نائب في تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم الجمعة، عن خلافات عميقة داخل ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فيما بين سبب تلك الخلافات.

وقال النائب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ”عين العراق نيوز”، ان “ائتلاف النصر، يشهد خلافات وانشقاقات بين كتله السياسية، بسبب قرب تقاسم الوزارات بين القوى السياسية الشيعية، وزعيم الائتلاف حيدر العبادي، يريد ان يحصل على الوزارات من حصة الائتلاف، رغم انه لا يملك نواب”.

وبين ان “النواب في ائتلاف النصر، ينتمون الى كتل سياسية، لا تتبع العبادي، منها (كتلة الزرفي، وكتلة الفياض، وكتلة النهج الوطني، ونواب مستقلين اخرين”، مؤكدا ان “تقسيم الوزارات بين القوى السياسية الشيعية، والتي هي من حصة المكون، والبالغ عددها (11) وزارة، سيكون وفق المقاعد البرلمانية لكل كتلة، ولهذا العبادي لن ينال اي وزارة، فهو حالياً لا يملك مقاعد برلمانية كافية ليكون شريك مع هذه الكتل”.